中保無限+攜手復興空廚推出「2018旺福年菜」預購開跑

市場預估每年年菜商機達20億，中保無限+體貼忙碌的現代人毋須再為每道年菜親力親為，2016年攜手復興空廚首次推出年菜後大受好評，2017年菜銷售再創佳績，狂銷上萬套； 迎接狗來富推出「2018旺福年菜」，主打年節必備經典手工菜式，冀望較2017年銷售量再成長2成以上。即日起至2018年1月10日止，早鳥優惠期間每組享88折優惠，任選二組再享95折，每組平均不到2,000元就可把四道年節手工菜輕鬆帶回家。單筆消費滿 3, 000 元以上者免費宅配（限單一地址）。

「2018旺福年菜」均嚴選食材悉心烹煮，料理過程由中保關係企業復興空廚嚴守把關，堅持食安標準，不添加味精或添加物，呈現美味與健康兼具的年菜。且復興空廚中央廚房採用最高食品安全規格，擁有多年研製冷凍年菜豐富經驗，菜色完成後急速冷凍，鎖住料理美味，消費者只要使用家中廚具便能輕鬆復熱，享受有如同五星級飯店端出的經典手工菜。

「2018旺福年菜」共推出三種組合，Ａ組包含珍品佛跳牆、干貝櫻花蝦油飯、紅燒獅子頭、秘製酒香紹興雞四道傳統功夫菜（原價2,388元）；B組包含糖醋海鱸魚、蜜汁雙方、鴻運富貴滷香蹄、八寶芋泥四道鹹甜吉祥組合（原價2,388元）；C組則是招牌珍品佛跳牆、蜜汁雙方、南瓜塔三道佳餚（原價1,588元）。每道菜份量約4~6人份，可依用餐人數互相搭配，無論是大家庭訂來加菜，或是小家庭訂上一組即可輕鬆搞定年夜飯。

根據市場調查，佛跳牆為國人必吃年菜選項中的首位，而復興空廚佛跳牆料好實在，上市後便高居復興空廚年菜熱銷排行榜之首，也是回購率最高的菜色，2017年業績再創新高，共售出約1.1萬份。為滿足消費者的期待與多樣化選擇， 今年購買任一組年菜還可用超值價788元加購一份「珍品佛跳牆」（原價988元） 。

購買通路可選擇實體門市或網路訂購，門市據點包括大台北地區15家中保無限家生活館門市與復興空廚7家門市；網路則可於中保無限+電商平台-生活家訂購（www.livingplus.com.tw/story在生活家網站下訂年菜並選擇至中保無限家生活館門市取貨者；再送中保無限家生活館100元抵用券）；亦可透過復興空廚網站tacs.cyberbiz.co直接訂購。

五星名廚嚴選食材細工烹煮 復熱方便美味不打折

「2018旺福年菜」由曾任知名五星飯店的復興空廚中餐主廚梁國德、與糕點主廚盧啟榮聯手設計規劃，兩人一致認為「只要真材實料，就會健康又美味」，所以精選最佳產地的優質食材，為的就是讓食材本身能呈現出最佳原味。

兩位主廚同時貼心考量年菜宅配到府後續處理便利性，佛跳牆、米糕、豬腳、獅子頭，皆簡單電鍋蒸熟即可還原美味；八寶芋泥則是冷熱皆宜；即使是糖醋海鱸魚，也因包裝時便將炸魚與糖醋醬汁分開，復熱時只須將魚入油鍋中稍微煎炸恢復酥脆口感，糖醋醬汁以微波加熱淋在魚身，即可有如五星主廚到家料理一般再現熱騰美味。

Ａ組傳統工夫菜 輕鬆澎湃上桌

過年總是要吃些「大菜」以示隆重。A組年菜集結：珍品佛跳牆、干貝櫻花蝦油飯、紅燒獅子頭、秘製酒香紹興雞等傳統功夫菜，使用家中廚具即可輕鬆蒸煮復熱，澎湃上桌！

珍品佛跳牆－集結海陸珍味 工序繁複長時燉煮

以洋蔥、紅蘿蔔、西芹等新鮮蔬菜，與豬大骨、老母雞熬煮三小時，完全不添加雞粉，濃縮食材精華熬出鮮甜高湯，匯聚大甲芋頭、花菇、雞腿肉、排骨、魚皮、豬肚、豬腳、鴿蛋、蒜頭、栗子、干貝、鮑魚片等豐富食材，經過炸、滷、泡、蒸等多道工法烹調，其中豬腳先炸過再以醬汁滷製，最後再將料與湯加在一起蒸一小時，耗時費工完成此道年節必備佳餚「珍品佛跳牆」，甘純香濃，風味絕佳。

干貝櫻花蝦油飯－香糯海味 口感絕佳

選用台灣長糯米，泡過一天後瀝乾蒸一小時，同時以特調醬汁炒香菇絲與蝦米，再拌入蒸好的糯米飯，以手工不斷翻炒，造就粒粒分明、口感香Q、香味四溢的油飯。油飯裡的各種配料也絲毫不馬虎：東港櫻花蝦下鍋油炸，增添香氣酥脆口感；乾干貝蒸過，再烘乾剝絲；大甲芋頭則切丁油炸逼出香氣。噴香油飯入口融合櫻花蝦與干貝的鮮香海味，鬆軟芋頭讓齒頰留香，是道老少咸宜口感絕佳的主食。

紅燒獅子頭－千年手工菜

相傳「獅子頭」源自隋煬帝的御廚，當時稱做「葵花斬肉」，但真正叫做「獅子頭」則源於唐代郇國公韋陟，是道考驗做菜者功力的純手工工夫菜。選用肥瘦比3:7的豬後腿肉，加薑末調味，荸薺則增添口感，充分攪拌摔打至有黏性，成型後將丸子下鍋油炸，並加入香菇與些許米酒、醬油與白菜一起煨煮，引出肉汁鮮甜，吸飽湯汁的獅子頭與白菜，軟嫩鹹香，溫暖入腹。

秘製酒香紹興雞－酒香餘韻 爽口宜人

台語「雞」發音與「家」同音 ，故年夜飯桌上必備雞料理象徵「起家」好寓意。主廚精選溫體土雞腿，先用薑、酒、鹽醃製四小時，蒸煮後冰鎮，保有肉質緊實，加入甘草、當歸片、紹興酒、米酒煮半小時，最後再加紹興酒、枸杞浸泡雞腿肉二十四小時使其入味，肉質Ｑ彈，散發淡淡酒香，清新爽口。

B組吉祥年菜 新年好寓意

B組年菜道道皆蘊涵吉祥寓意，包含年年有餘的「糖醋海鱸魚」、富貴雙全的「蜜汁雙方」、諸事大吉的「鴻運富貴滷香蹄」、八方富貴的「八寶芋泥」，團圓圍爐之餘更為新的一年帶來好兆頭。

糖醋海鱸魚－年年有餘 酸甜好味

年夜飯必備的魚料理，今年以金黃酥香的糖醋海鱸魚呈現！主廚嚴選來自嘉義養殖八到十個月的七星海鱸魚，每條約十六兩重，急速冷凍保有肉質鮮嫩，以蔥、薑、鹽、米酒醃漬去腥，裹粉油炸至金黃香酥，再淋上紅椒、黃椒、香菇、鳳梨等特調的糖醋醬汁，鱸魚肉質滑嫩細緻，醬汁酸甜，老少咸宜。

蜜汁雙方－富貴雙全

蜜汁雙方是喜慶節日宴客中常見的江浙料理。鬆軟帶有麵香的麵皮，夾入金黃香酥炸豆皮，與肥瘦適中、香甜微鹹的蜜汁火腿，香氣四溢、兼具鹹香酥脆多重口感。

鴻運富貴滷香蹄－諸事大吉 鹹香軟Ｑ

選用中段豬腿肉悉心處理，加入八角、桂枝、花椒粒、月桂葉等香料特調醬汁，添加冰糖讓醬色誘人，慢火滷製兩小時，香醇入味，皮Q肉嫩、鹹香不膩口，令人吮指回味。

八寶芋泥－八方富貴 綿密香甜

新鮮大甲芋頭與紫地瓜蒸一小時軟化後打成芋泥，並加入糖、奶油與在來米粉，增添滑順綿密。融合純天然食材呈現天然紫色，再搭配金桔、黃納豆、紅豆、紅棗、蓮子、葡萄乾、冬瓜糖、無子黑棗等八種配料，不添加香精，入口滿是淡雅芋香，細緻綿滑，香甜化口，為團圓飯劃下完美句點。

C組人氣年菜 輕鬆加購

C組年菜含澎湃超值的「珍品佛跳牆」、代表富貴雙全的「蜜汁雙方」、以及中保無限+生活館暢銷人氣點心「南瓜塔」，亦適合與A組或B組年菜搭配合購。除上述珍品佛跳牆與蜜汁雙方，「南瓜塔」金黃塔皮象徵著黃金富貴，南瓜亦有豐盛豐厚之意，搭配香甜綿密香草卡式達餡，回烤後酥香濃郁。

【訂購通路】

實體門市

1.中保無限家生活館大台北地區15家門市（www.livingplus.com.tw/map/branch_000）

2.復興空廚7家門市

網路通路

1.中保無限+電商平台-生活家: www.livingplus.com.tw/shop/shop/food/2018chinesenewyear

2.復興空廚 tacs.cyberbiz.co