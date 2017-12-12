立院三讀修正公投法  大幅下修提案、通過門檻

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院院會今(12)天三讀修正通過公民投票法部分條文，大幅下修公投提案、成案及通過門檻，有效同意票達選舉人總數1/4以上即為通過；廢除公審會、18歲有公投權，並可不在籍投票。



公民投票法最早是1993年由前民進黨立委蔡同榮提出草案；2003年公投法完成三讀，國民黨、親民黨以席次優勢，通過門檻較高的「雙二一」條款，歷年來6次全國性公投均未通過。



現行公投法的提案門檻為最近一次總統副總統選舉人總數千分之1，成案門檻為選舉人總數5%，投票人數達投票權人1/2以上，且有效投票超過1/2同意，即為通過，也被稱作為「雙二一門檻」。



修正條文明定，提案門檻調降為最近一次總統副總統選舉人總數萬分之1，以2016年總統副總統選舉人數估算，約為1,879人；成案門檻為選舉人總數1.5%(約28萬人)；同意票多於不同意票，且同意票達投票權人總額1/4(約469.5萬人)以上即為通過。公告公投結果後2年內，不得就同一事項重新提出。



在全國性公投適用項目方面，新通過條文明定，依憲法規定外，其他適用事項包括法律複決、立法原則創制、重大政策創制或複決。而行政院對於「重大政策創制或複決」，認為有進行公投必要時，得經立法院同意交由主管機關辦理公投；行政院提案經立法院否決者，2年內不得重行提出。



主管機關也由行政院，改為中央選舉委員會，並廢除公投審議委員會；為避免資源浪費與方便提案人連署，主管機關應建置電子系統，提供提案人之領銜人徵求提案及連署。

主管機關應以公費在全國性無線電視頻道提供時段，供正反意見支持代表發表意見或辯論，受指定的電視台不得拒絕，並至少辦5場，應網路直播，錄影、錄音也要公開在主管機關網站。



投票權方面，新修正條文明定，中華民國國民，除憲法另有規定外，年滿18歲、未受監護宣告者，即有公民投票權；並當主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，但實施方式另以法律定之。