期交所「2018必備投資策略」逾150位交易人參加

臺灣期貨交易所近兩年多來加快速度推出新商品，訂定三足鼎立發展策略，這三項支柱是：既有的主力商品---國內股價指數類商品、匯率類商品、國際板---國外股價指數期貨。期交所今年再度延伸商品發展策略，將致力打造第四支腳「商品類期貨」。由於交易人對股價指數類標的較為熟悉，對於匯率類標的、商品類標的相對需要更多交易經驗與策略的淬鍊，因此期交所與聯合晚報於今(12)日合辦「2018必備投資策略」期貨理財講座，提供交易人最新投資策略參考。本場講座吸引逾150位交易人參加。

本次期貨理財講座講師陣容堅強，由中國信託商業銀行全球金融商品行銷處汪資深副總經理濟平主講「2018經濟及金融市場展望」；台灣銀行貴金屬部楊副理天立主講「2018全球貴金屬投資策略」；凱基期貨許副總經理庭禎主講「黃金期貨及匯率期貨攻略」，就全球匯率市場、貴金屬(黃金)市場，及期貨交易實務面，全面解析2018年期貨最新投資方向及交易策略。

凱基期貨許副總經理庭禎表示，歷年全球衍生性商品成交量，匯率期貨成交量排名第三，匯率選擇權則持續成長，依中央銀行統計，在台北外匯市場交易中，不涉新台幣的第三貨幣交易，以美元兌人民幣交易量最大，其次為歐元兌美元、美元兌日圓，而這前三大標的，期交所均已推出相對應的匯率商品。期交所目前已有人民幣匯率期貨、小型人民幣匯率期貨，為臺灣期貨市場第一宗匯率商品及人民幣匯率選擇權、小型人民幣匯率選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨等，共6項匯率類商品。為提供交易人更完整的匯率避險與交易管道，期交所擬針對外匯市場交易第四、第五大的澳幣兌美元、英鎊兌美元標的，規劃於明年推出匯率期貨。