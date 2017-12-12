新住民二代培力昂揚計畫成果發表會

新北市政府教育局辦理新住民二代培力昂揚計畫成果發表會，今(12)日在府中15紀錄片放映院登場，由25位赴印尼參與文化體驗的國中小學生分享出國學習的心得，以及5組新住民親子娓娓道來回外婆家7天的心得感想，現場瀰漫著濃濃的鄉愁與懷舊尋根之情！

朱立倫市長表示，昂揚計畫已經邁入第三年，除了文化體驗也安排企業參訪，讓新住民第二代的孩子能找到自身的優勢。外婆橋的尋根探親之旅，除建立起文化間的傳承與交流，也藉由難得的機會讓親子關係更靠近，鼓勵更多學生走出去體驗多元文化，再將成果分享給更多人。

今年在昂揚計畫前往印尼，規劃日惹及泗水文化古蹟體驗，以及昇咨食品廠、開發木業進行企業參訪，了解當地文化特色及台商產業發展情形。外婆橋的部分則有5對親子分別回到越南、柬埔寨、緬甸、印尼及菲律賓的家鄉，透過鏡頭完整保留親人之間的文化與情感，並以紀錄片方式與大家分享。

五峰國中七年級章亞倫同學表示，過去跟媽媽回印尼的時候很少會到古蹟參觀，而這次能獲選參加昂揚計畫文化體驗之旅，讓自己有機會能深入了解印尼文化，也期許自己在未來能在語言溝通上更加精進。鳳鳴國中八年級陳逸文同學這次參加外婆橋計畫，跟媽媽伊仁娜回菲律賓外婆家，除探望外婆外，也悼念過世的外公，一起回到媽媽以前居住的房子，看到屋內的擺設依舊，媽媽興奮地分享著，也讓逸文瞭解媽媽的童年生活，同時隨著家人到市區體驗吉普尼，對菲律賓的文化有更深入的瞭解。

教育局表示，今年昂揚計畫成果及外婆橋紀錄片將會到各校分享，也藉由隨行老師回到教學現場，將多元文化體會感染給更多學生。未來將持續辦理文化體驗及外婆橋尋根溯源，讓新北市的孩子們立足台灣、放眼國際!