中華電信與日本NTT使用SDN技術

為強化與亞太區電信公司的合作，中華電信於今年2月初，在日本東京與日本電信電話公司(NTT)、伊藤忠商事株式會社(ITC)，共同簽署新一代網路關鍵技術SDN/NFV技術合作備忘錄(註1)宣示將共同致力研訂新世代網路架構。今年12月中華電信利用SDN控制器NAPA(註2)結合NTT MSF(註3)架構，成功展示電信等級高可用性及高容錯的資料中心網路(Data Center Network)。

中華電信與日本電信電話株式会社(NTT)、伊藤忠商事株式會社(ITC)及其子公司伊藤忠技術解決方案公司(CTC)自2015年開始合作研究SDN / NFV技術，利用通用交換器(White Box)建立可彈性擴充的網路架構，打破目前電信設備因軟硬體緊密連結而受限於既有設備商的狀況。四家公司合作初期致力驗證SDN技術與通用交換器的實用性，應用場域包含提供用戶服務的邊緣網路(Edge Network)、大容量傳輸能力的核心/骨幹網路(Core/Backbone Network)，以及提供企業與雲端服務的資料中心網路。

本次測試在ITC及CTC的技術支援下於桃園中華電信研究院進行為期2週的測試，測試內容係針對資料中心網路情境設計，透過中華電信NAPA 控制器管理資料中心內的通用交換器，建立虛擬網路並進行管控。此外亦驗證NTT MSF架構的路徑自動切換機制，在設備或電路障礙發生時仍可確保服務正常運作。

此次測試結果符合中華電信與NTT的預期，並考慮將此次合作成果推廣到資料中心以外的電信網路場域，未來將持續尋求新的加值應用需求，提昇雙方在整體電信產業的價值。