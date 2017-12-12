原住民特色食材品評會　創新「原」味料理飄香

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 林務局日前辦理山村綠色經濟永續發展計畫，與台灣大學實驗林管理處、林業試驗所、國立高雄餐旅大學，及南投縣望美社區合作社、望鄉社區發展協會共同合作，開發出幾款創新的樹豆奶飲品及原住民香料特色食材，今（12）日特別在南投縣信義鄉望鄉部落舉辦品評會。

計畫主持人台灣大學曲芳華教授表示，會選用樹豆為材料，是從原住民傳統食材為發想。樹豆是原住民各族群常食用的傳統作物，可耐貧瘠和乾旱。樹豆又稱為木豆，有「豆中之王」和「勇士豆」的美稱，是豆科多年生矮灌木，由於種子可食用且營養豐富，富含優良植物性蛋白質，是典型的「原」味佳餚，多半以煮湯為主。

林務局說明，樹豆的養生功效也不可小覷。目前已從樹豆中萃取出27種類黃酮，證實具有抗氧化、抗發炎、降血壓等保健效果。本計畫獨創研發出2款不同風味組合的樹豆奶飲品，與一般黃豆豆漿不同，臺灣原生種的樹豆栽培上沒有基改的疑慮，且更適宜臺灣風土氣候，原住民傳統智慧與創新技術的結合，將帶來健康養生的新選擇。

林務局表示，運用原住民傳統智慧、結合創新技術並運用專業機具所開發的產品，後續將技術轉移給部落生產與販售，並強調友善生產，兼顧環境永續；另外亦可透過食品加工廠生產，原料以契作方式收購，或由部落進行初步加工後，交由下游廠商生產。在後兩種生產模式中，加工生產廠商必須同意參與建立惠益回饋部落的具體運作機制，此項技術才會技轉給廠商，在確保環境與生態保育永續經營的前提下，促進山村經濟發展。

今日於南投縣望鄉部落社區活動中心文化展場舉辦的「原住民特色食材品評會」，是林務局推動山村綠色經濟永續發展計畫的開始，本次品評會後，透過部落共同參與，將以友善環境生產方式，開始試量產，預計明(2018)年年中會在南投信義鄉望美合作社販售，民眾也可透過林務局「社區生態雲」網站查詢相關商品訊息及選購。

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