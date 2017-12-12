巴黎觀光短租盛行  引爆Airbnb與市政府戰火

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）《法新社》報導，最近巴黎政府威脅，若短期租屋網Airbnb不將網站上上百間不符合當地政府最新登記規範、尚未合法登記的公寓下架，將與Airbnb對簿公堂，而除了Airbnb，還包括HomeAway、Paris Attitude、Sejourning和Windu這些短租網站。

美媒Quartz報導，一直到今(2017)年7月，Airbnb上房屋出租數量最多的城市就是巴黎，約有65,000間，當月，市政府表決要求屋主自12月1日起向市政廳登記短期出租。

今年1月，巴黎市政府曾批評Airbnb是造成巴黎市中心人口下降的原因之一，由於市政府允許屋主一年之中最多可出租房屋達120天，多數人將他們位於市中心的房屋出租。

根據《法新社》報導，截至目前為止僅有11,000間房屋登記在冊，遠不及網站上的五分之一數量，巴黎市政府更標記了1,000個違反當地法規的Airbnb廣告，沒有合法登記或超越出租天數的屋主，可能受到高達5萬歐元的罰款。

上個月在新的政策實施之前，Airbnb就表示他們會主動限制屋主出租房屋的天數，但巴黎市政府卻十分不以為然，因為Airbnb僅主動規範巴黎前四區的屋主，卻不包含觀光最盛行的蒙馬特或左岸一區。

成立於2008年的Airbnb，一向都不太理會各國政府的短租規範，因為擔心這類限制將嚇跑屋主和客人的意願，直到2016和2017年才開始有所表現，包括巴黎、巴塞隆納或加州。

摩根史坦利的分析師於11月指出，他們注意到來自歐美的Airbnb新用戶劇烈減少，可能跟歐美遊客關心自身隱私與安全問題有關。分析師寫道，「一般來說，由於科技意識、應用人數增多，用戶對於新興科技通常感到舒適與自在；但這情況並未出現在Airbnb。」