不想被制約  前Facebook CEO呼籲戒掉社群媒體

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）隨著Facebook的事業越來越龐大，企業觸角擴展到網路世界的各角落，內部員工和投資者也都對社群媒體的影響越來越直言不諱。

美煤Quartz報導，前Facebook副總裁、負責用戶成長與全球通訊部門的Chamath Palihapitiya表示，社群媒體正在侵蝕人們互動行為的核心基礎，他對於打造出這樣分裂社會結構的工具感到很懊悔。

今(2017)年11月在史丹佛商學院的演講中，Palihapitiya呼應了其他在公開場合對Facebook持異議者的懊悔，他對觀眾表示，「你可能不自覺，但你正按照程式所設計的一樣反應。你現在應該決定願意放棄多少、自己又有多少是獨立思考。」

他說自己不想被電腦程式制約，強調他再也不想使用這種社群媒體，而他的孩子們也被禁止使用，甚至建議每個人都該脫離社群媒體，好好休息。

Palihapitiya在2007年加入Facebook，2011年成立創投公司Social Capital，現在擔任執行長，「你所依賴的那個東西(指Facebook)，那個我們創造的、短期能促進多巴胺的回饋迴路，正在摧毀我們社會的運作，沒有公民對話、沒有合作、充滿錯誤資訊與不信任。」

他擔心的是，有心人會利用社群媒體操縱大批群眾，而身為使用者的我們，將所有我們追求的問題堆疊起來，創造一個理想中的自己。

「我們靠這些外在感受到的完美印象堆砌成自己的生活，因為我們從短期的訊號如按讚、愛心或他人回應而得到讚美，把這當作是自己價值與信任的認同。但實際上這一切都是假的，這些堆疊起來的受歡迎程度都是易碎而短暫，只會讓你感到更空虛，因為這讓你陷入惡性循環，不斷思考『下次該發什麼文才會有更多人按讚』。」

上(11)個月Facebook首任總裁西恩帕克(Sean Parker)也在演講中提到，社群媒體剝奪了人類心理，並表示社群媒體的創辦人其實都明白自己在做什麼事。

Palihapitiya也同意，「在我們心裡的最深處，知道有壞事可能發生。」