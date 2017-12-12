芬蘭「正宗」聖誕老公公首次與台北福華跨界合作 

台北福華邁入第33年，今年末耶誕系列活動一波接一波，「正宗」芬蘭聖誕老公公「Finnish Santa」日前於台北福華Instagram悄悄現蹤，正式預告將於12/20~12/24蒞臨台北福華大飯店。

Finnish Santa來自芬蘭國會撥款推廣的聖誕老人致力於傳揚芬蘭的聖誕老人文化，並傳遞聖誕愛與歡樂的佳音。歷年於亞洲有巡迴行程，現蹤北京、首爾等城市傳遞溫馨聖誕氣氛。日前英國威廉王子更是親自前往芬蘭聖誕老公公的家鄉「Lapland」向芬蘭聖誕老公公遞上小王子喬治的「聖誕願望清單」。今年聖誕亞洲唯一一站「台北福華」，聖誕老公公將從芬蘭遠道而來，參與台北福華系列聖誕慶祝活動與相關公益行動。

此次驚喜蒞臨台北，將於12月20日於台北福華召開「Finnish Santa聖誕老公公記者會暨點燈儀式」，為傳遞喜樂和平與愛的真諦，在台期間每日公益行程滿檔。計畫將前往財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會附設台北市私立聖安娜之家、財團法人新北市私立台灣天主教安老院，關懷身心障礙兒童與無依的長者。並前往共同主辦單位財團法人富邦慈善基金會所支持的罕見疾病基金會、協辦單位台新金控所舉辦的台新圓環音樂祭等公益活動，與台灣民眾互動。

除了系列公益活動，台北福華館內更是熱鬧。聖誕夜重頭戲，凡訂購聖誕溫馨住房專案並於12/24住宿的消費者，聖誕老公公將親自送上驚喜禮物到客房，讓大朋友、小朋友一圓兒時最想達成的夢想。

12月20日~12月24日福華繽紛聖誕市集期間，聖誕老公公也將現身戶外廣場發送禮物、帶來歡笑；館內民眾將可與聖誕老公公快樂合照，拍照活動將搭配樂捐與捐書的行動，讓一般社會大眾也能夠跟著聖誕老公公一起做愛心；用餐的客人也有機會看到聖誕老公公的紅色身影！為觸及聖誕老公公的小粉絲，台北福華Facebook另將獨家舉辦「聖誕老公公神秘俱樂部」活動，邀請小朋友跟著聖誕老公公體驗「聖誕老公公的神祕日常」。更多訊息，請上台北福華官網與台北福華Facebook粉絲專頁。