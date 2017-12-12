《2018維也納新年音樂會》衛武營、故宮南院引領樂迷共襄盛舉 

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）​一年一度的古典音樂盛典《維也納新年音樂會》即將在2018年1月1日盛大登場，台視連續第16年取得台灣地區獨家轉播權，將於台灣時間元旦（107年1月1日）晚上6時15分至8時45分接收維也納訊號，傳送衛武營國家藝術文化中心戶外劇場與國立故宮博物院南部院區同步轉播。

奧地利的傳統「維也納新年音樂會」已超過半世紀，今年同樣於維也納愛樂廳的金色大廳 (Musikverein)盛大舉行，並邀請義大利指揮家里卡多•慕提( Riccardo Muti)來領導，他自1971年以來一直與維也納愛樂樂團合作，曾與維也納愛樂交響樂團合作過了超過500場音樂會，被尊稱為維也納愛樂的 『名譽會員』，今年也是他繼1993、1997、2000及2004年後第五次指揮新年音樂會。

台灣兩地戶外轉播單位也特別準備精采暖場節目與樂迷同歡：高雄場自下午4點至5點由「親愛愛樂」演出，嘉義場自當天下午5點30分至6點則由「歐開合唱團」開場演出。

《2018維也納新年音樂會》將於台灣時間明年元旦晚間6點15分起，在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場與國立故宮博物院南部院區同步轉播，屆時兩個現場的4位主持人，將帶領台灣樂迷與全球超過90個國家的觀眾一同共襄盛舉。

《2018維也納新年音樂會》今（12）日舉行宣告記者會，故宮南部院區副處長林天人在致詞時強調：「故宮南院在第一次辦轉播就有兩、三千人次的參與，提供了相當好的戶外園區做活動場所，在對嘉義地區舉辦這樣高層次的音樂盛宴對我們來說是非常大的鼓舞，同時也希望大家有空能到故宮南院參觀。」

2018維也納新年音樂會指揮家里卡多‧慕提Riccardo Muti

大提琴家暨音樂會主持人張正傑特別針對新年音樂會的內容做了分享：「這場音樂會不但會把奧地利所有美好的事物帶給大家，更是世界僅有吸引將近十多億人口同步觀賞的一場新年音樂會直播，相信這次指揮家里卡多·慕提( Riccardo Muti)在指揮上將會有不同時期的表現，這次他選的曲目大多是史特勞斯家族的作品，聽起來相當親民與舒服、帶給人們生命力與創造力的感受，同時我也非常興奮這次能在衛武營新場館戶外進行轉播，希望熱情的南部樂迷當天能聚集到衛武營一同觀賞。」

台視總經理周法勛表示：「新年音樂會獨家轉播是台視獻給國人最好的新年禮物，而轉播平台台視財經台現已全面上架，全國普及率超過兩千萬人，台視很榮幸連續16年獨家轉播、和國人一起揭開2018的序幕。」