金正恩漠視人權  對脫北者強制墮胎

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)「北韓就是一間大型恐怖監獄。金家在這邊進行大屠殺。將脫北者送回北韓等於是致他們於死地」。池璇雅（지현아）如此指控。

韓國《東亞日報》報導，池璇雅曾試圖逃離北韓三次，但均遭捉回北韓，受到當局嚴刑拷問。不過，在2007年第四次逃離後，她成功脫離北韓。本（12）月11日，池璇雅參加聯合國舉辦的強制遣返討論會，並作出上述控訴。

池璇雅在第三次逃脫失敗，被遣返北韓之後，遭當局囚禁在位於平安南道甑山的「教化所」。她回顧「當時我懷孕三個月。我在教化所內被強制墮胎。他們沒有對我施打麻醉，就把我壓在桌子上動手術，所以出血相當嚴重。我甚至還沒時間跟我的第一個寶寶說對不起，媽媽沒辦法讓你看見世界，他們就把他殺死了。」另外，他還提到「包含我在內，很多人因為教化所裡面食物不夠，因此被迫吃螳螂果腹。我們還曾經剝青蛙和老鼠的皮，再把它們吃掉」，「很多人腹瀉不止，全身乾癟地死掉了」。

與會的美國駐聯合國大使妮基·哈利（Nikki Haley）認為，「北韓組織性的人權侵害，是導致北韓人民痛苦的最主要原因」，並主張「北韓核武威脅，就是從剝削和壓迫北韓人民開始的。這是金正恩維持政權的手段」。

另外，以朝鮮半島當事國身份與會的韓國駐美大使趙潤濟（조윤제）則強調，「北韓人民遭受人權侵害最大的原因，就是北韓政權無視基本人權、不顧民生，硬要發展核武來保護體制安全。」

對於這些指控，北韓駐聯合國代表處發出聲明，表示「北韓並沒有人權問題。這些指控是那些試圖對抗已成為核武國家的北韓，卻失敗的敵對勢力採取的『絕望活動』」。此外，聲明中還強調「如果他們想以人權來嚇唬我們的話，我可以說，這是一個不會實現的幻夢」。

另外，根據韓國《朝鮮日報》報導，對於11月北韓軍人從板門店跨越38度線抵達韓國一事，池璇雅表示「他的奔跑，象徵著北韓2500萬人邁向自由的奔跑」，而對於中國遣返脫北者的行為，她強調遣返是「殺人行為」，中國應該停止將脫離北韓的民眾遣返，而國際社會也應採取積極行動，讓中國改變政策。

​相關新聞：

北韓漁民漂抵日本 其實是「人肉天花病毒」?

北韓漁民不斷漂抵日本 民眾人心慌慌