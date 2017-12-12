國合會國際公衛援助分享會：給他魚 不如教他釣魚

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）財團法人國際合作發展基金會（國合會）一向致力於協助開發中國家進行不同領域的發展計畫，包括環境、公衛醫療、農業、教育及資通訊等。而在昨（11）日特別舉辦「2017國際公衛醫療援助實務分享會」，以展示我國結合公衛醫療優勢以援助友邦及友好國家的成果。

會議上分別由國合會吳董事運東、邱諮詢委員弘毅和人道援助處王處長宏慈擔任主持人，與會嘉賓外交部國際合作及經濟事務司 黃副司長鈞耀、衛生福利部 許技監明暉、多所醫院的院長、副院長及主任等共同參與。

項秘書長恬毅於開幕致詞時特別提到，所有勞苦功高的合作夥伴以及協助計畫推動的相關單位表達本會最高的謝忱。另外，我國從民國51年美援結束後，由受援國轉而成為援助國，長年積極投入國際援助事務，在醫療衛生領域也不落人後，讓世界更加認識台灣。

近年來，國合會為呼應聯合國永續發展目標，結合我國公衛醫療優勢強項，從單純的醫療服務計畫轉型為以「降低嬰幼童及孕產婦死亡率」、「傳染性疾病與慢性病防治」以及「健康資訊管理系統推廣」等為主題之公衛醫療專案計畫。光是今年已經與國內8家醫院合作推動了8項專案計畫，橫跨拉美加及非洲地區。

秉持「給他魚，不如教他釣魚」的實踐，傳授實務經驗，許多人員來台受訓後成為該國在該領域或其服務醫院目前唯一具備相關技術者。再者為讓友邦運用科學化證據作為國家衛生政策防治策略之參考，例如今年度前往貝里斯進行三高調查和腎病篩檢，可做為日後該國慢性疾病長期追蹤之數據。

與談人亞東醫院內科部 彭渝森主任表示，與貝里斯合作的「慢性腎衰竭基礎防治體系建構計畫」中，為了提供不單是學術上的知識，醫療團隊特別帶隊前往貝國，做全國性的參訪，深入了解貝國的基層到衛生部現況和衛生需求，評估醫師和護理師訓練課程的內容與需求，以及在有限資源內，有效預防和控制當地腎病人口，還為貝國進行了全國抽樣三高調查和腎病篩檢，可做為日後貝國慢性疾病長期追蹤的資料數據，也讓民眾和官方瞭解腎病人口居高不下的原因。彭渝森主任期許此次計畫走過必留下痕跡，能真正改善貝國當地的棘手的腎病議題，影響貝國照護、醫療體系和民眾的觀念等。