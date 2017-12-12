華裔女鋼琴家哺乳2歲兒　遭美國廉航趕下機

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）美國華裔女鋼琴家芮美（Mei Rui），上週五12月8日和年邁的父母與她的2歲兒子，搭乘美國廉航精神航空（Spirit Airlines）客機。她在機位上幫小孩哺乳，卻遭精神航空機組人員要求下機。

多家外媒報導，34歲的芮美說，當天飛機因為天氣因素延遲起飛，後來終於準備起飛時，她想先餵飽孩子，讓他在接下來3個小時的飛行時間可以安安靜靜。此時有空姐前來提醒她，幼兒必須坐在座位上，飛機才能起飛。

芮美事後接受KHOU新聞台訪問。翻攝YouTube

芮美說，當時飛機艙門還開著，許多旅客仍在走道上走來走去，她答覆空姐只要再兩分鐘哺乳就結束，如果中斷小孩就會開始哭鬧，並保證在飛機門關起來之前一定會完成哺乳。

接著幾名空服員就在機艙前方討論此事，芮美決定停止哺乳，把小孩放回座位上。結果她兒子真的開始哭鬧起來。有報導稱，小孩哭鬧時間長達25分鐘。

此時空姐要求芮美下機，遭到芮美拒絕。最後機組人員決定要求所有乘客重新登機，芮美一走下飛機，就看到航警和一名精神航空公司的代表在等她，並對她說「妳不能搭機。」

芮美錄下與航空公司代表(上圖)的對話。翻攝英國《每日郵報》

上圖翻攝芮美臉書

對方表示芮美被拒絕登機的原因是「不遵守規定。」但該名代表拒絕回答細節。芮美希望對方設身處地為她著想，但該名代表卻說「我可以向妳保證，這事不會發生在我身上。」

精神航空公司隨後發表一項聲明，堅持他們的做法沒錯。因為公司紀錄顯示，一名乘客多次拒絕遵守機組人員的指令，而且為了保護員工和乘客安全，所有人在起飛和著陸前都應該在座位上繫好安全帶。精神航空對於造成該名旅客的不便非常抱歉，已向乘客與家人全額退款。

芮美畢業於耶魯大學，她不但是鋼琴家也是癌症專家。芮美用手機拍下飛機上的情況與被趕下飛機時的對話，提供給KHOU電視台和其他媒體作為證據。

芮美說她年邁的父母這次和她一起從機上被趕下來後，一回到家父親就昏倒，差點心臟病發。