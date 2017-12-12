法國校園內禁用手機  預計2018年9月實施

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）10日法國教育部長Jean-Michel Blanquer宣布，考量到「公眾健康」，未來中小學都將禁止攜帶手機，儘管早有教室內禁止使用手機的政策，但即將於2018年9月頒布實施的新政策規定，不論是教室內外、午餐時間、下課休息時間都不准使用手機。Jean-Michel Blanquer表示，「這幾年，孩子們於下課時間都不再玩耍嬉戲」，「他們總是坐在智慧型手機前，而從教育觀點而言這是個問題。」

美媒Quartz報導，今(2017)年稍早，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在他的競選團隊中也提出類似政策；2006年紐約市長彭博(Michael Bloomberg)也曾嘗試在校園內禁止手機使用，但受到父母抱怨政策落實不一致，且產生聯繫孩子的不便。

繼任的市長白斯豪(Bill de Blasio)在2015年解除這項政策，認為這項政策並不平等，因為當時手機禁令主要是在有金屬探測器的學校實施，這些學校多數位在低收入或少數族裔的學區，學生為了不將手機帶進校內，往往向附近商店或攤販付錢保管手機。

現在，紐約市政府修正手機禁令，放寬學生可以攜帶手機到校，但必須放在看不到的地方。

根據2015年倫敦政經學院的研究報告指出，在禁止攜帶手機的學校裡，16歲學生的成績成長了6.4%，或等同於一學年增加五天的學習天數。經濟學家Philippe Beland和Richard Murphy向《BBC》表示，「我們發現不只學生的成績進步，其中低收入和低成就的學生成長最大。」

目前尚無法得知法國的手機禁令將如何進行，但《衛報》報導，沒有人對這項禁令感到開心，包括教師、家長或學生；老師擔心如此一來，他們將被要求檢查學生的手機是否不在身邊，或衍生其他問題，如手機該如何處置、學生是否需要付錢保管手機。

但Blanquier顯然不為此煩惱，「我們在部長會議前，都會把手機放在置物櫃。這對我來說是所有人類都能做到的，包括校園班級。」