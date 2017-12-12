中韓關係難解凍？14日兩國領袖高峰會見真章

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 韓國總統文在寅將於本（12）月13日至16日訪問中國，但美國在韓國部署薩德系統之後，中韓關係便急速惡化，因此本次訪問是否可以讓兩國關係解凍，尚有待觀察。

韓國《聯合新聞》報導，韓國總統府「青瓦台」在今天表示，文在寅和習近平雖然將在14日舉行高峰會談，但是會談結果並不會以「共同記者會」的形式發表，而是交由兩國各自舉行記者會。

青瓦台說：「我們將韓中兩國『共同記者會』的說法，更正為『記者會』。雖然我們會跟中方調整發表內容，但是記者會要講什麼，將會由兩國各自決定，分開進行。」

分析指出，兩國之所以不希望用共同記者會的形式，對外表示兩位領袖的共識，而是偏好只敘述自己國家的立場和觀點，是因為薩德問題導致兩國意見分歧嚴重，恐難有共識。

韓國《東亞日報》指出，最一開始韓國政府是希望和中國討論北韓問題，和解除中國因薩德系統而對韓國作出的經濟報復。雖然中韓已在今年10月同意將兩國關係正常化，但中國在這之後仍繼續提到薩德問題，顯現中國對於薩德一事尚存有疑慮。

另外，文在寅也接受了中國《CCTV》的採訪，並表示「在薩德問題上，韓國和中國有各自的立場，如果我們互相站在對方的立場上看，一定程度上可以理解對方的立場，這就需要我們換位思考。」

中韓關係難解凍? 兩國領袖將分開進行記者會