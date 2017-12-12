抗生素止痛藥傷胃 須搭配胃藥服用？恐影響藥效

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）有些民眾有個觀念是吃西藥傷胃，尤其是抗生素和止痛藥，因此要搭配胃藥來服用。食藥署為解開民眾疑惑，特別出面說明正確用藥須知。

食藥署表示，民眾常有的用藥錯誤觀念為吃西藥會傷腸胃，因此會要求醫師加開胃藥，或自行到藥局購買胃藥使用。俗稱的胃藥(胃乳片)，正確來說就是「制酸劑」。但有些藥品的藥效會因為併用制酸劑而降低，甚至失效。而且，不是所有的藥品都會引發腸胃不適，即使有，大部分是輕微的，或在停藥後自行改善。

舉例來說，消化不良、噁心、腹瀉是服用抗生素常見的副作用，一般服用抗生素時，不過不建議同時服用胃藥，因為胃藥的成分常含有鋁、鎂離子，可能會降低抗生素藥效。若是本來胃不好或容易胃痛的人，胃藥服用時間建議和抗生素間隔2、3小時以上。

如果患者服用抗生素會覺得胃部不舒服，可以和少許食物併服來減少不適感，但是安比西林膠囊(Ampicillin)、四環黴素(Tetracycline)等抗生素因為和食物一起吃會影響吸收，所以都會建議空腹服用。

而止痛藥傷胃的情形，食藥署則表示，一般民眾常使用的止痛藥主要分為含乙醯胺酚(acetaminophen)解熱鎮痛劑與非類固醇類的消炎止痛藥(NSAIDs)。

含乙醯胺酚(acetaminophen)的解熱鎮痛劑，止痛劑量一天不超過4克，和其他止痛藥比起來較不傷胃。而傳統非類固醇類的消炎止痛藥(NSAIDs)較易出現腸胃及腎臟副作用，因此有胃潰瘍或十二指腸潰瘍病史、腎功能不良者，為使用這類止痛藥的高風險族群。

食藥署建議，若短期止痛使用止痛藥，建議飯後使用，切忌空腹服用，症狀消失即可停藥。如果須長期服用或是高風險群，則可以請醫師考慮換新型選擇性COX-2的NSAIDs(如: 希樂葆、萬克適)或使用胃酸分泌抑制劑(如：H2-blocks、氫離子幫浦抑制劑)合併治療，仍然要遵照醫囑，按時服藥。