孕期的飲食限制 到底是為孕婦好？ 還是逼瘋孕婦？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）對於孕媽咪來說，除了要忍受身體的變化與不適外，最痛苦的就是諸多飲食禁忌了，因為身邊的婆婆媽媽們總是有許多叮嚀，「不行吃XXX，會讓小孩過敏」、「XXX太冷了，吃多會流產」、「不可以吃XX，會造成難產」，「魚類含有重金屬，小孩和孕媽咪都不可以吃」諸如此類的傳言都快把孕媽咪逼瘋。以下就讓林思宏醫師和食藥署為大家破除迷思。

禾馨醫療營運長林思宏醫師在高寶書版《樂孕》一書中提到，懷孕前有在吃的食物，懷孕後都可以繼續吃，懷孕不是生病，除了菸、酒，其他食物只要不過量，什麼東西都可以吃！

林思宏醫師提醒，唯一注意的飲食禁忌就是酒，根據許多研究證實，酒精會影響胎兒全方面發展。另外，孕媽咪最擔心的莫過於飲食是否會提高孩子日後過敏機率，林醫師表示，過敏與基因及遺傳有強烈相關性，簡單來說，胎兒是否帶有過敏基因，在受精卵受精的那一刻就已經決定了。不過孕期需避開孕婦本身會過敏的食物，目的是避免孕婦本身不舒服，而不是預防胎兒過敏。

其實比起飲食的諸多限制，孕媽咪的心情才是對胎兒最直接的影響，有研究指出，孕期若心情低落，易影響胎兒早期和日後的身心發展。所以別再因這個不行、那個也不行等限制而影響孕媽咪的心情了，讓孕媽咪維持心情愉悅才有利自身和胎兒健康及發展。

除此之外，因大型魚類含有重金屬「甲基汞」的疑慮，造成民眾恐慌，食藥署再次提醒，因為部分大型掠食魚類有蓄積較高濃度甲基汞之情形，因此應避免攝食鯊魚、旗魚、鮪魚和油魚。

但是魚類含有優質蛋白質、多元不飽和脂肪酸等多種營養素，除了上述魚類外，孕媽咪，育齡婦女和1-6歲兒童每周應攝取適量魚類；孕媽咪每周至少均衡攝食245-315克的克種魚類；1-3歲兒童每周至少攝食70克的各種魚類；4-6歲每周宜至少均衡攝食105克各式魚類。