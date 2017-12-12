中國駐美公使威脅武統台灣  北京：堅持和平統一

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國駐美公使李克新日前威嚇武統台灣後，中國全國政協主席俞正聲及外交部發言人陸慷昨(11)日都表示，北京將堅持「和平統一、一國兩制」方針。

中國外交官李克新8日表示，美國國會通過的國防授權法要求美台軍艦互訪，違反中美建交的基本精神，他告訴美國國會，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」。這番言論引起一連串爭議。

《中央社》引述《新華社》報導，俞正聲昨日在北京人民大會堂與赴中訪問的新黨主席郁慕明一行人見面，他提到中共19大確定的對台方針，「我們將堅持『和平統一、一國兩制』方針，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。

俞正聲再提「一個中國原則」，「體現一個中國原則的『九二共識』，明確界定了兩岸關係的根本性質，反映了兩岸關係的歷史和現狀，得到兩岸雙方授權認可，是確保兩岸關係和平發展的關鍵」。

根據中國外交部網站消息，陸慷昨日在例行記者會，被問到中國駐美外交官的武統台灣說，是否代表中國政府立場，他回答，「我們將繼續堅持『和平統一、一國兩制』方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」

總統府發言人黃重諺也表示，這是中國官員在國際上的不當發言，這樣破壞區域穩定的言論，不但是國際社會不樂見，也不是負責任的作法。

黃重諺重申，維持兩岸和區域間的和平穩定，以確保人民的權益，這是兩岸雙方共同的責任與目標。過去這段期間，國際社會已經看到台灣社會的努力，也期盼透過雙方良性互動，逐步化解兩岸對立與分歧。