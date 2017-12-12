WWF瑞士：我不是聖誕毛衣 我對抗氣候變遷

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）搶搭聖誕節慶，非營利組織世界自然基金會瑞士分會（WWF Suisse）在國際氣候大會（Conférence internationale sur le climat）開幕前夕推出應景「氣候變遷毛衣」，呼籲重視氣候變遷所帶來的種種問題。

WWF所推出的毛衣是以藍、白、紅等三色製作而成，紅色作為整件毛衣的底色，白色呈現五大洲、颶風眼，並以紅白雪花於藍色腰帶上作為上下兩幅圖的區隔。而在毛衣下方可見受到全球暖化衝擊的北極熊，站在溶化的浮冰上隨著海流移動與海平面上升漂浮，可嘆的是牠望著海裡尋覓最愛吃的魚，卻無魚可果腹；整件毛衣最後以一間又一間遭到冰雪覆蓋的木屋結尾。

《法新社》報導，這件衣服遠看像是傳統聖誕節的毛衣樣式，無論是雪花、冰雪覆蓋的木屋還是動物圖樣，都讓人彷彿覺得是聖誕毛衣。

但WWF Suisse發言人Pierrette Rey說明，設計概念是為了讓氣候變遷議題以不同的形式貼近大眾，近看的話，這些細節都在描述颶風或是瀕絕物種。而就在國際氣候大會前夕，已經有不少藝人穿這件聖誕節應景商品拍照並且分享到社群媒體上。

這件毛衣可在WWF Suisse線上以166.85歐元購得。這件毛衣是以美利奴羊毛製作並在瑞士生產製造。非營利組織表示，相關所得將用於對抗氣候變遷相關計畫上。