跨世代的客家精神  年底見《天光》登場

( 台灣英文新聞 / 李佳綜合報導 ) 黑夜過去，你會看見什麼？客家委員會與臺北藝術大學合作客家新創音樂歌舞劇《天光》，描寫三代客家女性各自追求人生價值，傳遞跨世代客家情感，描述客家人在動盪時代的團結力量與情感凝聚，結合豐富客家元素與現代音樂歌舞劇與不同族群交流，觀眾不僅能品味客家文化及音韻之美，更能從劇中感受跨世代的客家精神。

辰亞御飾演少年春妹與葉文豪飾演男主角鐘秀江深情對唱 ( 圖 /《天光》)

繼2007年《福春嫁女》、2016年《香絲‧相思》後，《天光》是客委會第三次與北藝大團隊合作作品，該劇以南部六堆客庄為故事背景，由專業劇作家、音樂家、製作團隊，與六堆鄉親及文史工作者共同發想劇本，同時引用多位客家詩人及詞曲創作者包括曾貴海、羅思容和陳永淘等作品。雖是客家音樂歌舞劇，但劇中串連了國語和粵語，讓不懂客語的觀眾，也能享受其中趣味。

《天光》總監王雲幼表示，該劇是由北藝大校內各學院共同貢獻所長，絕對感動人心；導演韋以丞則談到，戲中以三代客家女性各自追求的人生價值為主軸，像女主角「春妹」年輕時就喪偶，最終還是靠自己找到希望。他說，如同黑夜過去，天光必將來臨。

導演韋以承 ( 圖 / 《天光》 )

《天光》將於12月30日在高雄文化中心至德堂首演，本次結合國內優秀藝術家，新銳導演韋以承、作曲家顏名秀、編舞家董怡芬，劇場設計張哲龍、林恒正、高一華、王奕盛，並特別邀請金鐘獎演員謝瓊煖演出女主角「春妹」，與唱演俱佳的音樂劇小生葉文豪有多場對手戲，張力十足，令人期待。

金鐘獎演員謝瓊煖飾演春妹、蔣逸文飾演孫女郁雯 ( 圖 / 《天光》)

客家新創音樂歌舞劇《天光》首演後，明(2018)年1月5日在花蓮、1月13日在新竹、1月20日在屏東等地巡演，5月19日及20日則在臺北國家戲劇院壓軸登場。有興趣的民眾，歡迎即日起上兩廳院售票系統洽詢購票。

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