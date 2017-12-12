公布受汙染奶粉批號  三台灣業者6萬罐奶粉已出貨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）法國疑受污染奶粉影響全球，食藥署昨(11)晚公布，共8項產品在台灣出貨販售，共計出貨約6萬罐奶粉。消費者應儘速比對產品批號，若買到受影響產品，停止食用並退換貨。

食藥署目前掌握受影響且國內已出貨產品，總計8項產品、10個批號，統計至昨(11)天下午5時止，業者共計出貨約6萬罐奶粉。三業者中，友華生技、端強都已提供出貨及未出貨量給食藥署，佳格則是已出貨，但數量還在統計。



受影響產品包含友華生技的「貝比卡兒HA水解蛋白幼兒配方」(批號17C0012657)。端強的「新安琪兒舒哺無乳糖嬰兒奶粉-新配方」(批號17C0012913)、「新安琪兒安哺成長奶粉」(批號17C0013255)、「新安琪兒成長奶粉乳鐵配方」(批號17C0012517)、「新安琪兒SUPER幼兒成長奶粉」(批號17C0012911、17C0012928)。



佳格食品則有「桂格ProBaby特選嬰兒配方奶粉 新一代配方」(批號17C0013564)、「桂格ProCare優質嬰兒配方奶粉 新一代配方」(批號17C0012846、17C0013563)及「桂格ProCare優質成長奶粉乳鐵蛋白配方」(批號17C0012653)。



法國有26名兒童疑因飲用法國嬰兒奶粉製造商拉克塔利斯公司的產品而生病，公司與法國衛生當局擔憂產品受沙門氏菌污染，下令全球大規模召回，受影響的包括台灣市場。

食藥署食品組簡任技正鄭維智表示，這些問題批號都是法國公布的回收批號，無論業者檢驗結果，這些批號都應該回收。消費者如果買到這些品牌的產品，應先對批號，如果是受影響批號，應立即停止食用，並向業者洽詢退換貨。

鄭維智昨晚受訪時表示，已要求業者應於午夜12時前將已出貨的受影響產品下架，未上架的受影響產品不得上架。食藥署在今天啟動後市場販售端稽查，確認疑受影響產品下架情形。若在市面上仍有疑受影響產品，將罰業者新台幣3萬至300萬元。

佳格食品、友華生技、端強實業也於官網發布聲明，強調所有嬰兒產品進口皆經過逐批檢驗，未受沙門氏菌感染，飲用安全無虞，但為讓消費者安心，配合預防性下架作業，另消費者可持問題批號奶粉罐至購買處退換貨。民眾若仍有疑問，可撥打消費者服務專線，佳格食品0800-006600，友華生技0800-055499，端強實業0800-211807。

鄭維智提醒，沙門氏菌廣泛存在自然界各處中，奶類食品為常見受該菌污染食品，但此病菌不耐熱，經煮沸後完全死滅，應注意食品在食用前「應充分加熱」。世界衛生組織建議的嬰兒奶粉沖泡方式是用攝氏70℃以上的熱水沖泡，再用冷開水降溫，可以殺滅微生物。