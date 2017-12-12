搶拍「火星15型」試射　北韓攝影師慘遭燒死？！

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北韓11月29日試射「火星15型」洲際彈道飛彈，疑似意外鬧出人命。

《蘋果》引述韓文版《自由亞洲電台》（RFA）周三即6日報導稱，飛彈試射當天，北韓《中央電視台》按照慣例，對外公開發射影片慶祝。但畫面中，一名在現場捕捉飛彈升空畫面的攝影師，卻被推進器的火焰吞噬。

這項消息也被Channel A News Top 10(채널A 뉴스TOP10) 等多家韓文媒體，透過YouTube報導。​

翻攝YouTube (韓文版Channel A News Top 10)

兩江道（Ryanggang）的消息人士向RFA透露，「火星15型」的發射影片，於11月30日首度在電視上公開，影片中有一名站在發射台旁邊的軍人，慘遭火焰吞沒。這畫面不但讓兩江道的民眾大受衝擊，連在人民委員會會議室，觀看實況的北韓官員也驚訝不已。



翻攝自韓文版RFA

《蘋果》引述南韓媒體分析，北韓勞動黨的黨營媒體《勞動新聞》為拍攝多角度的飛彈升空照，派出多名攝影師站在不同位置。其中一人疑似站在危險位置，而遭到火焰吞沒。

消息人士說：「目前不清楚是當事人自己疏忽，或是發射管制室人員調度出錯」、「人在發射現場的金正恩，不可能沒看到這起意外，但看到試射成功，仍然笑得出來。民眾一想到這畫面，都忍不住起雞皮疙瘩。」



消息人士又指，一般有拍到領導人金正恩的重要新聞，當地的電視約每30分鐘，就會重播一次，但這次的發射影片，在「首播」後，卻隔了4個多小時，直到30日晚上7點，才又重播。而重播後，攝影師遭火焰吞噬的段落，整個被被剪掉。



消息人士坦承，雖然兩江道只有重要的公家機關有供電，能看電視的民眾不多，但看到畫面的人，一下子就把消息傳開。