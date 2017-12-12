曼哈頓自殺炸彈客報復：他們炸了我的國家  以牙還牙

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）紐約曼哈頓自殺炸彈客、27歲男子烏拉(Akayed Ullah)今(12)天告訴警方，在巴士總站引爆土製炸彈是為了報復，「他們炸了我的國家」，他也要以牙還牙。

《中央社》報導，昨(11)天上午7時許上班尖峰時段，在紐約市曼哈頓中城第42街和第8大道間的港務局巴士站傳出爆炸，嫌犯烏拉在腹中藏著土製金屬管式炸彈(pipe bomb)，試圖走過巴士站地下走道引爆，幸好未完全爆炸。警方表示有4人包括嫌犯受傷，儘管未造成重大傷亡，但已嚴重衝擊週一上午通勤及周邊交通。

警方已收押27歲引爆後嚴重受傷、來自孟加拉的嫌犯烏拉，他目前居住在布魯克林區，來美國已有7年時間，自稱是伊斯蘭國組織的支持者。

警方調查，烏拉先前是一名計程車司機，駕照已過期，至於炸彈是自製非常低階的炸彈。他告訴警方，「他們炸了我的國家，我也要對這裡進行破壞」。



市長白思豪(Bill de Blasio)說，「這是一起企圖未遂的恐怖攻擊案件」，很慶幸嫌犯未達到終極目的。

孟加拉國家警察首長霍克(A.K.M Shahidul Hoque)指出，烏拉在孟加拉無犯罪紀錄，曾在9月返回孟加拉。紐約州長古莫(Andrew Cuomo)表示，烏拉不是「縝密網絡」成員，但似受伊斯蘭國或其他極端組織「影響」。