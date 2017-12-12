賴揆上任以來首場「早餐會」　工商界提7大議題、30項建言

​（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）​行政院長賴清德今(12)日與工商界舉行上任以來首場「工商早餐會」，由賴清德率領金管會、財經部會首長，與工商界大老包括台積電董座張忠謀、富邦集團董事長蔡明忠、新光金控董事長吳東進等人與會。

中央社報導，早餐會由賴清德與工商協進會理事長林伯豐共同主持。林伯豐表示，感謝行政院積極改善投資環境，除了書面提出7大議題外，更關注近期空污法修訂及能源議題。



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《蘋果》報導，此次早餐會共提出書面7大議題、30項建言，建言包括五缺後續規劃、稅改、創意經濟、產創、促進金融業對外發展、新南向及兩岸議題，及平衡國內發展等七大議題。



林伯豐指出，政院修訂的《空汙法》是重要議題，但制訂不宜從嚴，建議參考各國訂立合宜的法規，並建議制定鼓勵政策是方法之一，以鼓勵企業改善，此外，隨油徵收的空汙費應與燃料稅一併檢討。



林伯豐強調，困擾很久的一例一休終於送進入朝野協商，盼能兼顧經濟發展與勞資和諧及勞工權益等面向，順利完成修法。

他說，至於能源議題，則建議綠能與天然氣能適時填補去煤廢核後的缺口，避免限電危機出現，並維持合理電價，期待政府能審慎規劃，並對外說明，以化解外界疑慮。

中央社報導則稱，工商協進會提出的建議書，包含7大議題、39項建議，包括五缺後續規劃、稅制改革、創意經濟、產業創新、促進金融業對外發展、新南向以及兩岸議題、平衡國內區域發展等各項主題。

報導指國發會已先行提供書面回應，稍後在早餐會中會充分溝通討論。

《蘋果》報導，早餐會進行的同時，會場外有勞團抗議，高喊「過勞企業、課刑責」、「政策殺人、超缺德」，指控賴院長制訂的是過勞的政策。北市中正二分局並動員警力88人圍堵。

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