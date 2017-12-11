空污法大翻修 九大亮點環團肯定

(台灣英文新聞/ 生活組​ 綜合報導) 行政院長賴清德今天拍板空污法修正草案，未來違反空污法，如工廠排放超量污染物且影響重大，最高罰鍰金額將提高20倍，可開罰新台幣2000萬元，處罰對象也由行為人擴大到負責人。

行政院長賴清德今天拍板空污法修正草案，九大修正亮點包含從燃料跟產品做源頭管制、加速淘汰老舊車輛及擴大管制對象等，雖有環團認為改善空污有限，但也有認為應給予肯定。

賴清德中午主持行政立法協調會報，與民進黨立委就空污法修正草案內容達成共識，行政院發言人徐國勇會後轉述。

徐國勇表示，空污法有九大修正亮點，包含從燃料跟產品做源頭管制、有害成分標準的管末管制、加重罰則跟擴大處罰對象、加速淘汰老舊車輛、擴大管制對象、劃設空氣品質維護區、健全吹哨者機制、提供檢舉獎金及資訊公開。

對於這九大修正亮點，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃則認為，中南部包含興達、麥寮電廠及台中火力發電廠規模都很大，燃煤是對全球氣候變遷危害最大的，要改善空污，不應從管控成分等下手，去除煤才是最根本的解決之道。

雖然有環保團體認為改善有限，但看守台灣協會秘書長謝和霖認為，空污法加嚴老舊移動污染源排放標準等修法方向應給予肯定，但在固定污染源統一標準部分應該尊重地方權限。