2018賞曙光 花東跨年團夯

（中央社記者陳葦庭台北11日電）2018年元旦有3天連續假期，旅遊業者表示，看準民眾對第一道曙光的喜愛，今年國內跨年行程比往年多1到2成，花蓮、台東都是熱門地點。

迎接2018年，中央氣象局天文台技正鄭振豐今天表示，明年台灣平地最早日出將出現在台東蘭嶼東清，時間為清晨6時33分，綠島日出時間是6時34分，至於本島第一道曙光則會出現在屏東墾丁的龍坑和台東三仙台，日出時間為清晨6時35分。

雄獅旅遊發布新聞稿表示，明年元旦適逢週一，加上今年12月30日、31日是週六、日，加起來有3天連假，因此跨年、迎曙光行程也比往年更熱門，看準民眾熱衷迎接第一道曙光，今年國內跨年行程也比往年多出1到2成。

雄獅旅遊說明，每年東部都是迎曙光的熱門地點，今年因連假奏效，不少民眾選擇跨年前一天住宿，以迎接新年到來，包括花蓮七星潭伯朗大道3日遊、台東太麻里熱血迎曙光、台東綠島3日遊等都是熱門跨年首選，2到3天的行程價格從新台幣5399元到9399元不等。

可樂旅遊透過簡訊表示，目前跨年迎曙光已賣出8至9成，今年迎曙光仍屬花蓮最為熱銷，幾乎是一上架就搶光，早在11月就滿團，其次是南投日月潭熱賣，另外還有花蓮慶修院108鐘聲、羊角村賞楓迎曙光等行程都相當受歡迎。

易遊網分析，今年本島首道曙光在三仙台，因此買氣極佳，開賣不到2週就完售，另外，阿里山也是熱門景點，跨年期間也銷售一空，至於國外旅遊方面，東京、香港、紐約、杜拜都是熱門城市。1061211