資安危機！生物辨識設備傳中國航天製造

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）我國入出境生物辨識特徵科技設備驚爆來自中國軍方！自由時報報導，移民署入出境設備採購案得標廠商，涉違反招標文件規定，使用中國生產具生物辨識特徵科技的相關設備，現又傳出設備的硬體及韌體，竟是由中國航天集團（原中國國防部第五研究院）製造。知情人士指出，中國之所以願以較低廉價格將設備售予台灣廠商，目的在於透過韌體擷取生物特徵回傳，我國境大門面臨資安危機。

根據，移民署10日強調，案發後行政院資安處與國家安全局已完成資安檢查，目前尚未發現有可疑的後門程式與資料外洩情形。

根據情資顯示，疑隱身幕後操控移民署採購案得標廠商的跨越科技董事長李奇申，曾派員至深圳「受訓」，有問題的相關設備疑來自深圳航天科技創新研究院。

自由報導，疑隱身幕後操控移民署採購案得標廠商的跨越科技董事長李奇申，，曾派員至深圳「受訓」，有問題的相關設備疑來自深圳航天科技創新研究院。之後，李奇申涉嫌找來特定業者圍標移民署入出境相關標案，為避免不同得標廠商均使用問題的「ＸＤＮＡ」平台引起懷疑，在另件採購案中，「ＸＤＮＡ」還改名為「Ｃ＆Ｃ」參與投標。

李奇申鞏固移民署採購案與軟體之後，找來和範等公司投標，和範得標後向東元捷德科技公司進貨，但這批貨實際上是來自於中國深圳，東元涉嫌將原產地改為台灣。

檢廉偵訊時，李奇申、施明德等被告均通盤否認犯行，但辦案人員研判，李對於設備來自中國顯然早已知情。檢廉將追查「ＸＤＮＡ」究竟是由李獨自撰寫，或有更強大的組織涉入，並一一釐清相關疑點。