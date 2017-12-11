走出戶外曬太陽 可有效降低近視機率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據研究指出，學童若每周戶外活動和日照時間充足，了可促進鈣質吸收，更可有效降低罹患近視的機率，因此上周六台北市政府衛生局和教育局及社團法人台北市牙醫師公會特別舉辦健走活動，鼓勵家長身體力行，帶著家人一同走出戶外來健走，全家攜手建立健康的生活型態！

衛生福利部國民健康署於102-103年進行介入研究，結果發現每週戶外活動達11小時，1年平均可減少55%的近視發生機會；每週日照時間超過200分鐘，則可減少49%沒近視學童罹患近視的機率。

北市政府衛生局黃世傑局長表示，戶外活動有助於孩子視力健康及促進鈣質吸收，且每日活動時間至少2小時以上，相較於週末才走出戶外活動，或平均每天戶外活動120分鐘，更能有效提高對眼睛的保護，但需避開強烈陽光照射時段，若紫外線太強時，建議可戴遮陽帽或太陽眼鏡，並適時補充適量水分。

多走出教室，養成天天戶外活動2小時的好習慣！3C產品的使用是視力健康的一大威脅，依照美國醫學會建議：3C產品使用應少於一天1-2小時，家長要知道孩子一整天使用3C產品的時間，並做個好榜樣，彼此督促建立正確使用3C的習慣。

黃世傑局長表示，鼓勵學校利用課間時間或結合學校體育發表會辦理戶外趣味競賽，除了藉此強化學童的護眼知能，也希望學童在下課時間，多走出教室讓雙眼能獲得休息；辦理今天的親子健走活動，亦是希望藉此鼓勵家長假日多帶孩子走出戶外，避免宅在家裡玩3C，除了可以保護眼睛、鞏固牙齒，也能讓孩子獲得很多有趣的生活體驗。