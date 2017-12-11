1217到齊東詩舍 聽朱頭皮談臺灣第一張文學音樂專輯

國立臺灣文學館‧齊東詩舍「2017城東講堂」系列講座壓軸場將於12月17日（日）下午2時至4時舉辦，本場次邀請到臺灣音樂創作人朱約信（藝名朱頭皮）擔任主講人，講題「臺灣第一張文學音樂專輯：楊逵─《鵝媽媽出嫁》」，在冬風吹拂的歲末，與大家一同分享當文學碰上音樂所激起的動人樂符。

網路報名即日起開放登記，請上國立臺灣文學館官網（活動訊息/講座訊息/城東講堂/臺灣第一張文學音樂專輯：楊逵-《鵝媽媽出嫁》）https://event.culture.tw/NMTL/portal/Registration/C0103MAction?useLanguage=tw&actId=70017。

本場次主講人朱約信，臺灣音樂創作人、歌手、電臺主持，也是新臺語歌運動的成員之一。曾發行《朱約信的音樂／朱約信現場作品》、《豬頭皮告別豬頭皮的笑魁唸歌EP》、《鵝媽媽出嫁─楊逵紀念專輯》、《臺灣聖誕專輯─當聽天使在吟講》等音樂作品。曾榮獲「2000金曲獎臺語歌王(最佳方言歌曲男演唱人)、「2006母語創作比賽─坤天坤地佳作」等獎項。

「城東講堂」免費入場，活動地點：齊東詩舍（臺北市中正區濟南路2段27號），活動專線：02-23279657，歡迎喜歡文學與歌謠的朋友們，一同前來聆聽，名額有限，敬請把握機會。