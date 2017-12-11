農藥殘留 寒舍艾美餐後水果超標26倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為了讓民眾吃得安心又健康，台北市政府衛生局日前抽樣市面上生鮮蔬果檢驗殘留農藥含量，於今（11）日公布檢驗結果，40件蔬果產品，有5件不合格，名單中赫見五星級飯店的餐後水果。

北市政府衛生局定期至批發市場、蔬果零售業者、賣場、超市及餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥含量，本次抽驗40件蔬果產品，檢驗結果「菜豆」、「金桔」、「鳳梨」、「柳丁」、「椪柑」各1件檢出1項殘留農藥不符規定。

不合格名單如下：台北農產運銷公司第二果菜批發市場的菜豆、金桔、柳丁、椪柑同樣農藥超標，分別驗出殺蟲劑Novaluron諾伐隆、殺草劑Ametryn草殺淨、殺蟲劑Carbaryl加保利及殺蟲劑Deltamethrin第滅寧；以及寒舍艾美酒店提供給客人的飯後水果拼盤，發現鳳梨含殺菌劑Prochloraz撲克拉0.26ppm（標準為0.01ppm以下）。

引述中央社報導，寒舍艾美酒店行銷公關部副理吳怡萱表示，鳳梨為菲律賓品種，已於11月14日全面下架、封存並退貨，並調整為台灣本土鳳梨或其他新鮮水果。

衛生局提醒民眾在食用或烹調蔬果之前，簡易先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍。此外；一般消費大眾亦可用烹煮，如烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開或選擇當季蔬果等方法，來減低農藥的殘留。