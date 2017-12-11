藝術教育貢獻獎  新北市勇冠全國

新北市「全國藝術教育貢獻獎」榮獲8項獎座勇冠全國，教育部將於明（12）日頒發第四屆藝術教育貢獻獎，全國21所績優學校，新北市有永平高中、鶯歌工商、坪林國中及鷺江國小等4校獲獎。另外，朱銘文教基金會榮獲績優團體獎，米倉國小陳盈君、中和國中吳靜美等榮獲教學傑出獎，中山國小王健旺校長榮獲活動奉獻獎，獲獎數掄冠全國。

教育局局長林奕華表示，新北市積極推動藝術與美感教育，營造「藝術生活化、生活藝術化」的藝術之都，這些獲獎者都是長期默默投入藝術教育的耕耘者，獲獎實至名歸，更樹立藝術教育典範。

鶯歌工商成立「新北市創意設計學院」，透過產官學策略聯盟合作，帶領師生共同開發文創產品，除精進藝術工藝設計創發技能，也提升學生設計實務及文創產品的開發能力。位於偏鄉的坪林國中，是一所6班小校，學校結合在地產業文化，推展「呷茶話茶、茶歌褒唱」校本及特色課程，學生手拉坏創作茶壺、自製茶則及蓋置等茶用具、茶席，學習茶道，將藝術融入生活，讓學生認識茶鄉獨特文化，提升文化藝術涵養與社區認同。

米倉國小陳盈君老師深耕藝術與美感教育近三十年，是少見跨視覺藝術、音樂和表演藝術教學的課程專家教師，長期耕耘偏鄉及弱勢孩子的藝術教與學；中和國中吳靜美老師致力校園美感教育，協助學校營造美感空間，推動教育部美感教育課程至300所偏鄉學校，也曾多次到泰緬邊境的「興邦學校」服務。

朱銘文教基金會除推廣美術資源給民眾，更有「藝術到校計畫」讓教師將雕塑體驗帶到藝術資源缺乏之地區，今年度更響應「新北藝術日」活動，於藝術教育月期間免費開放1日場館，提供市民一個感受在地美學的機會，同時培養市民對藝術文化的珍愛情懷。