進駐台中七期蛋黃區 北富銀台中第10家分行「市政分行」 12/11歡慶開幕

台北富邦銀行積極拓展台中服務版圖，今年陸續新設新一代數位分行-國美分行、北屯分行、西屯分行後，近期前進台中蛋黃核心區七期重劃區新設「市政分行」，此為北富銀於大台中地區第10家分行，今日(11日)歡慶開幕。2018/1/31前，新戶來行可獲得限量的財神便條紙及專屬理財優惠；若成為白金理財客戶，再享承租保管箱一年免費的貴賓級禮遇(限量50只)，歡迎台中市民來行體驗超便利的數位金融服務，感受北富銀「361度的服務，多一度”心”的溫度」！

北富銀表示，台中七期重劃區是台中市近年來最具指標性的豪宅聚集地，且購物商場、企業辦公大樓、國際飯店、名店餐廳群聚，堪稱是台中地區的蛋黃精華區。為服務此區客戶，北富銀特別新設「市政分行」，分行周邊有國道一號高速公路中港交流道與台74線快速道路，2020年預計全面開通的台中捷運也將通過此處。北富銀希望透過市府分行讓當地居民擁有貼心的財富管理服務；提供當地企業、商家專業企業金融服務，更希望透過此地便利的交通網絡，將服務觸角延伸至整個大台中地區，提供便利且在地化的金融服務。

北富銀同時指出，市政分行位於「富邦文心商辦大樓」，為全台唯一由國際建築大師伊東豐雄設計的商辦大樓。結合矩形與變動性三角的玻璃帷幕大樓，並搭配三角空中花園，呈現藍天、枝條與綠葉的森林印象，呼應緊鄰的新市政園道，希望客戶來行的同時，除了欣賞國際建築大師的設計風範，同時感受到北富銀更精緻有溫度的服務。

北富銀市政分行為新一代的數位分行，行內設有數位服務專區，並設有個人消費金融服務專員、專業理財顧問及企業融資服務專員，為當地企業主及客戶打造量身訂做的全方位理財規劃；市政分行自10月中營運以來，也透過舉辦「品紅酒會好友」等生活議題講座，增加與客戶互動機會，吸引客戶來行交流，希望未來能成為當地居民專業且貼心的金融好厝邊。

為歡慶市政分行開幕，即日起至2018/1/31前，民眾來行可享開幕好禮三重送，第一重：新戶來行享有限量開戶禮-富邦財神便條紙(共300份)；第二重：全新白金理財會員可獲得法國微晶鍋或保管箱C型免費一年期優惠(共限量50只)，數量有限，送完為止；第三重：臨櫃交易還有美元/歐元換匯、外幣定存、基金申購手續費優惠等。歡迎台中七期企業及客戶來行感受全新數位服務，再享好康優惠。

台北富邦銀行市政分行位在台中市西屯區文心路二段107號，相關北富銀最新消息，請查詢: https://www.fubon.com/banking