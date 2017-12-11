臺灣企銀捐助耶誕禮物溫暖偏鄉孩童公益活動

臺灣企銀秉持人道關懷精神及協助弱勢孩子健康成長，連續兩年捐贈「財團法人生命之愛文教基金會」作為募集耶誕禮物與生活物資，給苗栗縣境內經濟弱勢家庭與孩童。本次活動預計服務800位弱勢孩童與30戶弱勢家庭，讓這些孩童能感受耶誕溫馨氣氛及社會溫暖並解決其家庭生活困境。

「生命之愛文教基金會」自民國87年成立至今，以兒少福利服務為其主力發展項目，服務項目包含國民小學兒童課後照顧、托育資源中心等，另有感於苗栗縣南庄鄉及泰安鄉偏遠地區原住民學童因教育資源嚴重不足、家庭疏於照顧，於95年起開辦原住民學童輔導班，創造出更多的社會福利服務能量，使服務達到在地化、社區化之目標。

臺灣企銀黃博怡董事長親臨該基金會與弱勢學童互動，勉勵大家努力向上、積極樂觀、培養優秀技能及高尚品格，日後能回饋社會。同時黃董事長表示，貧困兒少的學習成就常受家庭經濟影響而無法充分表現，臺灣企銀感謝「生命之愛文教基金會」提供弱勢兒童課後照顧及托育服務，期盼社會各界皆能發揮愛心，給默默付出的個人及團體鼓勵，臺灣企銀也會持續秉持關懷與分享精神，善盡企業社會責任。

臺灣企銀是國內唯一中小企業專業銀行，成立至今逾一百年，見證台灣經濟起飛，除了深耕本業，更秉持著關懷、分享的企業精神，推展公益慈善不遺餘力，積極參與社會公益活動，多年來提供資助的對象，包含偏鄉學校、育幼院、家扶機構、身心障礙福利機構、特殊教育發展機構以及老人養護機構等社福機構團體，展現回饋社會的愛心關懷，善盡企業的社會責任，讓台灣多一分溫暖的力量，並與各界攜手共創美好，使社會更臻美善。