富邦投信聖誕好禮成雙活動  12月11日開跑

今年聖誕節來點不一樣的活動！富邦投信於12月11日起，舉辦「富邦投信Line@好友分享日-聖誕好禮成雙」活動，提供聖誕自製電子賀卡活動，以及聖誕限定刮刮樂活動，邀請投資朋友與好友們一起度過聖誕佳節。

富邦投信表示，只要加入富邦投信Line@好友們，直接透過Line@查詢最新基金理財資訊、投資建議與市場動態等服務，還可以不定期參加抽獎活動，讓您理財帶著走；自推出以來，客戶使用人數呈現快速成長，顯示好友們對於富邦投信Line@的認同，未來也將持續提供快速、優質的服務，滿足好友們的需求。

富邦投信指出，12月聖誕限定活動共分為二波，第一波「聖誕電子賀卡活動」，自12月11日起至12月25日，富邦投信邀請您發揮創意，自製專屬的電子賀卡，與您好友e起過聖誕，迎新年。

第二波「聖誕限定刮刮樂活動」活動，自12月22日至25日共4天，活動期間每天中午12:25至14:25開放刮刮樂，共提供588份電子票券抽獎機會，歡迎新好友、老朋友一起來參加「聖誕限定刮刮樂」活動，讓美食陪你過聖誕。加入富邦投信LINE@好友，只要掃描圖片QR Code或搜尋ID「@happyfund」，成為好友後即可參加「富邦投信Line@好友分享日-聖誕好禮成雙」活動，詳情可上「富邦投信Happy Fund」粉絲團（https://goo.gl/B7D497）或富邦投信官網(https://www.fubon.com/asset-management/ph/home/index.html)查詢。