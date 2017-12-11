根絕恐怖勢力 杜特蒂擬延長戒嚴一年

（台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合外電報導）菲律賓當地媒體報導，總統杜特蒂再度要求國會將南部民答那峨島的戒嚴延期一年，以根絕伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)以及共產黨游擊隊。

總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 首度於五月份宣布在菲南部棉蘭老島等地區實施為期 60 天的戒嚴，並於七月首度延期五個月至2018年12月31日，這是菲國繼 1972 年以來，再次有總統宣布戒嚴。

杜特蒂週一指出，延長戒嚴是遏制伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)以及共產黨游擊隊及其擁護者、集資助者的必要手段。

菲律賓總統府馬拉坎南宮已向媒體證實，杜特蒂已致信要求延長民答那峨島戒嚴令，該公文已送進眾議院及參議院。他在信中指，國防部根據軍方的安全情勢評估，建議民答那峨島戒嚴從2018年1月1日再延長到12月31日，以完全消滅安全威脅。



信中指出，恐怖組織BIFF今年製造89宗暴力事件、阿布沙伊夫發動43次的恐怖攻擊、新人民軍更是發動385件伏擊及59件縱火行動。

半島電視台駐馬尼拉記者Jamila Alindogan指出，參議院及眾議院將召開聯席會議，討論杜特蒂的要求，她也表示，杜特蒂的此建議引發反對聲浪，且對於軍方濫用權力猶為不滿，有關人士也擔心，此舉為史杜特蒂實施全國性強人統治的預演。

日前一支數百人的反叛武裝部隊活躍於南部民答那峨島的馬拉維市 (Marawi)，企圖向外界證明自己是ISIS的地區分支，企圖在東南亞建立「哈里發國」。

而美國及中國資助的安全部隊費時五個月消滅該武裝部隊，造成1100人死亡，也使一大部分的馬拉維市淪為廢墟。

儘管杜特蒂曾於十月份宣部收復南部城市馬拉維市 (Marawi)，且重要首領們皆已被槍決，但官方仍發出警告，該組織殘餘勢力仍於南部招募新血，試圖東山再起。