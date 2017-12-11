(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)韓國將考慮限制當今最夯的比特幣。

韓國《中央日報》報導，韓國金融委員會委員長崔宗丘（최종구），於今天在首爾光化門召開的研討會中表示「政府目前正在思考要限制（虛擬貨幣）到什麼程度。當然，全面禁止也在我們的考慮範圍內」，並且說「（政府管制的）重點在於將比特幣的副作用壓到最小，並且減少投機客投機」。

崔宗丘強調，不會把比特幣交易視作金融交易。如果將比特幣交易視為金融交易，則必定會衍生很多問題，因此除了不允許比特幣交易制度外，也不會容忍比特幣的期權交易，表示不會認可任何比特幣現貨或期權交易中心的存在。

另外，他還反問記者，如果認可比特幣期權交易，除了賺手續費的交易中心和套利的投資客之外，到底對該國經濟有什麼幫助？他認為目前並沒有任何幫助，反而看到一大堆副作用。

最後，崔指出，之所以還沒有人在講管制的事，是因為無法預測未來。但儘管如此，限制比特幣還是正確的。

而根據韓國《東亞日報》報導，韓國金融部門目前正在計畫，在國會提出「類似授信行為管制法」修正案，於明年1至6月開始限制虛擬貨幣交易所，如果修正案得到國會通過，則若交易所無法提供消費者保護和洗錢防制措施的話，該交易所就會被強制關閉，這是相當強的管制，因此業界透露，會有大量中小型交易所被迫＋收攤。

而另一方面，美國則是對比特幣採取較寬容的態度。例如位於芝加哥的「芝加哥期權交易所」和「芝加哥商品交易所」陸續開放了比特幣市場。

比特幣示意圖(圖片來源：美聯社)

怕投機客炒作 韓國將限制比特幣

​相關新聞：

比特幣價格再創歷史新高 突破9000美元大關

比特幣狂漲熱潮不斷 芝加哥將開期貨市場