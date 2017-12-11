中國情報單位滲透LinkedIn  謀搭上德政治圈菁英

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)對社群網路管制森嚴的中國，自己卻在國外用社群網路從事間諜工作？

《德國之聲》報導，德國「聯邦憲法保衛局」（Bundesamt für Verfassungsschutz）表示，中國間諜使用商業社群網站「領英」（LinkedIn）鎖定了大約一萬名德國公民，試圖滲透該國的政治圈。

聯邦憲法保護局稱「中國情報單位在領英等社群網站上相當活躍，而且也開始在上面取得情資，以及尋找情報來源」。聯邦憲法保護局局長漢斯（Hans-Georg Maassen）表示，中國情報單位創造了大量假帳戶，如顧問、政策專家、學者和獵頭，且多配上年輕、時尚的大頭貼，然後試圖藉這些假帳號與這些遭鎖定的德國公民搭上線，看是否能收買他們為其提供情報。

其中一個帳戶名稱為「Laeticia Chen」，號稱是「中國國際政治經濟中心」主任，然而，這個帳戶的大頭貼是從時尚雜誌上取下來的。

聯邦憲法保護局說明：「由於社群網路提供商與其顧客是無辜的，因此我們很難偵測這些滲透。這樣的環境使得這些駭客可以更輕鬆地偽裝。」

另外，《BBC》也報導，中國希望靠社群網路，接近德國的高階政治人物，來取得更關鍵的情報。

德國爆網路安全危機 中國情報單位滲透