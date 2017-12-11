(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本各地陸續發現北韓木造漁船。據日本《產經新聞》的特別報導，今(2017)年已累計64艘北韓船隻漂抵日本秋田和北海道等地，而光是上個月就有28艘，數量是四年來最多，其中包含18具遺體和42位漁民。目前一般說法是：這些人是北韓一般老百姓，但由於聯合國制裁導致北韓經濟雪上加霜，迫使他們必須用簡陋的船出海捕魚。不過，事情似乎沒有這麼單純。

日本《NHK》報導，日本官房長官菅義偉於本（12）月9日在一場演講中提到，這些木船其實是北韓軍隊的船隻。他表示 ：「從這個月開始，我們發現大量看似北韓漁船，但實際上是北韓軍方所有的木船漂抵日本的情形。我們不排除間諜偷偷登陸日本的可能性，將會徹底調查」。

《產經新聞》報導，秋田縣知事告訴記者「這些真的是漁船嗎？還是其實是間諜船？裡面真的只有8個人嗎？一定要好好調查這些船隻。其實應該要在船隻沉沒前，先打撈上岸，留下證據的。現在錯失了搜查的好機會，導致人心惶惶」。

另外，自民黨參議院議員青山繁晴在11月30日於國會中表示：「聯合國專家都知道，北韓現在擁有武器化的天花病毒。如果漂抵日本的人裡面有一個人『被感染』天花的話，只要我們不對他施打疫苗，疫情很可能會一發不可收拾」，強調北韓利用「人肉病毒」對日本進行生化攻擊的可能性。

由於雷達難以偵測木船，因此北韓非常有可能讓武裝的難民，甚至是恐怖分子搭乘木船前往日本。

聯合國已經在1980年宣佈撲滅天花。根據我國衛生福利部說明，撲滅成功的原因是在於調查系統的建置、隔離病人和疫苗施打，但「並沒有確定有效的特效藥物或治療方法，通常採用支援性療法進行治療，同時以抗生素預防感染後可能的細菌感染」，因此若北韓真的對日本進行天花攻擊，則很可能會在第一時間爆發大流行，使日本、甚至世界陷入一片混亂。

北韓漁民漂抵日本 其實是「人肉天花病毒」?

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