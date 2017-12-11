美麗信花園酒店 「迎新瑞犬報年豐」1月31日前預購 單品享9折優惠

闔家團圓的農曆春節假期即將到來，難得的團聚時刻，不應該浪費時間在廚房揮汗如雨準備年夜飯！美麗信花園酒店貼心您這闔家歡聚的日子，特別推出「迎新瑞犬報年豐」豪華御品年菜外帶超值組，提早預購還可享單品9折優惠，讓您省去新年下廚備料的困擾，只需外帶回家簡單加熱，即可與家人歡聚歡饗五星酒店主廚為嘉賓準備的豪華除夕圍爐佳餚！

美麗信 2018 年 1 月 1 日起至 2 月 9 日止，推出「迎新瑞犬報年豐」豪華御品年菜超值組只要 NT$3,999( 原價 NT $4,680) ，適合闔家 6 ~8 人共享美味，並附贈吉利迎春保溫袋一只！ 年菜超值組內容包含「皇龍鮑翅佛跳牆」、「富貴元寶扣圓蹄」、「雙棗人蔘燉雞湯」、「好事成雙臘味米糕」、「黃金香烤芋泥酥」等五款佳餚；

另也提供特惠的美饡單品供嘉賓選購，於1月31日前預購獨享9折優惠，單品計有【皇龍鮑翅佛跳牆,每份NT$1,680】、【富貴元寶扣圓蹄,每份NT$960】、【雙棗人蔘燉雞湯,每份NT$980】、【好事成雙臘味飯,每份NT$780】、【香烤芋泥酥,每份NT$280】，限時優惠敬請把握。

美麗信主廚烹調把關年菜美味佳餚，「皇龍鮑翅佛跳牆」，遵循傳統作法與豐富口感，特選優等食材入料，以彈牙鮮美的一口鮑魚、光滑柔順富饒嚼勁的金鈎翅、口感綿密細緻的海參等一同煨煮，完美融合食材的鮮甜美味；「富貴元寶扣圓蹄」以象徵榮華富貴的豬腳費時滷製，加入秘制桂花燒汁提味，肉香四溢、肥瘦勻稱入口即化，為除夕節慶討個花開富貴好兆頭；「雙棗人蔘燉雞湯」選用各式中藥及冬令食補之概念，將雞隻所有營養精華及鮮甜美味濃縮於此盅，與家人共享一鍋溫暖滋補、健康養生的幸福原味；「好事成雙臘味米糕」精選粒粒分明的糯米，再與口味較重的肝臘腸一同烹煮，臘腸的鮮美滋味全都融入米粒之中，口感濃郁豐厚恰到好處不失分寸；「黃金香烤芋泥酥」芋泥內餡口感濃郁綿密，外層批上一層金黃酥脆的皮衣，實屬全家大小都喜愛的高人氣甜點。

美麗信針對現代人追求快速預購、便利取貨的需求，特別推出「迎新瑞犬報年豐」讓賓客簡單預購省去惱人的烹調時間，不用費時排隊搶訂，便能快速將五星好味帶回家，美麗信敬邀嘉賓一起輕鬆在家享受經典吉祥開運年菜，與親友共度溫馨團圓的節慶時光。活動詳情及訂購電洽：﹙02﹚8772-8800分機2311。