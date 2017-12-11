天文學就是一門應用數學！

早在巴比倫及希臘時期，當時的人就對天體運行有一定了解，並認為腳下的星球(地球)是圓的，並且也做了相當多的觀察、計算與預測，來更認識宇宙。當時希臘的蘇格拉底(Socrates)是第一個提出人類最終會出去探索太空。

【西方的地圓天圓與中國的天圓地方】

希臘人認為「地是圓的」與中國的「天圓地方」有著根本上的不同。在此作者認為這是環境及文化帶來的影響，中國的大部分地區因為不靠海，比較難以體會船從遠方回來會先是桅杆出現，慢慢升高才是整個船體，進而聯想到地球是圓的這件事，或者是根本不在乎這個問題。相對於中國，西方國家受到各種文化的衝擊，想像力非常的豐富也富有科學家精神的不斷觀察與驗證，最後證實地球是圓的。

【地心說】

西方的宇宙觀原本認為地球是宇宙的中心，所有的星球都是繞地球轉的地心說。古埃及的托勒密（Claudius Ptolemy）將地心說的模型發展完善，見圖1、2，有77個天體繞行地球，且為了解釋某些行星的逆行現象（即在某些時候，從地球上看那些星體的運動軌跡，有時這些星體會往反方向行走），因此他提出了本輪的理論，即這些星體除了繞地軌道外，還會沿著一些小軌道運轉。後來，天主教教會接納此為世界觀的「正統理論」。托勒密的理論能初步的解釋從地球上所看到的現象，但是在文藝復興時代，隨著科學技術的進步，一些支持日心說的證據逐漸出現，且有些證據無法以地心說解釋，地心說逐漸占了下風。

圖1：托勒密的宇宙體系圖

圖2：1568年的地心說宇宙模型

【日心說與哥白尼】

在西元前300多年的赫拉克里特(Heraclitus)和阿里斯塔克斯(Aristarkhos)就已經提到過太陽是宇宙的中心，地球圍繞太陽運動。但大地會動在古代是令人非常難以接受的。一直到了文藝復興時期，尼古拉·哥白尼（Nicolas Copernicus，1473－1543是文藝復興時期波蘭數學家、天文學家）提倡日心說模型，提到太陽為宇宙的中心。

他認為神創造了宇宙，神不會用77個天體沿著圓形軌道繞地球，這個方法太笨了。應該是天體(含地球)繞著太陽，最終他31個圓形軌道的日心說，取代77個圓形軌道的地心說，見圖3。但因為他的論點與當時大多數人的認知不同，所以他並沒有成功的將日心說推廣。1543年哥白尼臨終前發表了《天體運行論》。這本書被認為是現代天文學的起步點，開啟了哥白尼革命，並對推動科學革命作出了重要貢獻。

日心說的推行之所以受到阻礙，是因托勒密的地心說能與當時的觀測數據相當吻合，因此即使在《天體運行論》出版以後的半個多世紀裡，日心說仍然很少受到關注，支持者更是非常稀少。

圖3：《天體運行論》中哥白尼的宇宙觀

【伽利略、克卜勒奠定日心說】

1609年伽利略（Galileo Galilei，1564－1642，義大利物理學家、數學家、天文學家及哲學家，科學革命中的重要人物。）自行製作天文望遠鏡，並發現一些可以支持日心說的天文現象後，日心說才開始引起人們的關注，見圖4。這些天文現象主要是指木星、金星有不符合托勒密系統的錯誤，他觀測到木星有其衛星的存在，該衛星繞行木星，與亞里斯多德地心說的所有天體都會繞地球轉，地心說不符合真實，並注意到金星也有類似月亮盈虧的變化，但這與太陽有關，所以他認為宇宙應該是日心說。但仍然不被接受，並被教廷視為異端。他反駁的理由是：「聖經並沒有提到太陽轉地球繞」，而後受到教廷逼迫，他必須承認地心論是正確，但最後大家還是慢慢的了解到日心論的內容。

哥白尼的日心說數據和托勒密的數據，都不能與觀測完全吻合，因此日心說此時仍不具優勢。直至克卜勒(Kepler)以橢圓軌道取代圓形軌道修正了日心說之後，日心說才真正的讓大家接受；而日心說大概在17世紀左右傳到中國。

圖4：伽利略使用自製的望遠鏡讓教廷的人觀察他預測的木星

伽利略除了觀察到木星，也觀測到金星、土星、海王星。其中觀測土星時，將土星光環誤判為行星，以為這是一個由三部分組成的星系。而海王星在他書中將其記錄為一個不起眼的、幽暗的天體，並誤認海王星是一顆恆星。當時他並沒有意識到這是一顆行星。他繼續記錄著海王星相對於其他天體的運行軌跡，直到最後丟失目標為止。

【牛頓與日心說】

牛頓(Isaac Newton)是英格蘭物理學家、數學家、天文學家、自然哲學家。他發表《自然哲學的數學原理 Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica》，見圖5，闡述了萬有引力和三大運動定律，奠定了此後三個世紀的力學和天文學的基礎，成為了現代工程學的基礎。他用數學推導克卜勒行星運動定律與他的重力理論間的一致性，展示了地面物體與天體的運動都遵循著相同的自然定律；為日心說提供了強而有力的理論支持，並推動了科學革命。同時牛頓是一個虔誠的基督徒，他把這一切的榮耀歸功於神，才使得教廷漸漸接受日心說的內容。而後各國天文學家相繼不斷完善太陽系的天體內容。

圖5：自然哲學的數學原理

【容易觀察到的行星】

除了太陽、月亮外，地球最常觀察到的是金、木、水、火、土五個行星，可以發現他是用五行的名稱，因為中國也有觀察到這五個行星，並以五行的顏色來命名行星：木青、火赤、土黃、金白、水黑。接著來認識個星球，見圖6。

圖6：太陽系的九大行星、太陽、月亮。

● 水星(Mercury，太陽系第一個行星)：

水星在西元前三千年就被閃族人(Semites)發現。最早的有詳細記錄觀察數據的是巴比倫人(Babylon)。而希臘人給它起了兩個古老的名字，出現在早晨時叫阿波羅(Apollo)，出現在傍晚叫赫耳墨斯(Hermes)，但是希臘天文學家知道這兩個名字表示的是同一星體。

希臘哲學家赫拉克利特(Heraclitus)認為水星和金星是繞太陽公轉的而不是地球。水星的觀測因為它過於接近太陽而變的非常複雜；在地球可以觀測它的唯一時間是在日出或日落時。水星軌道的近日點每世紀比牛頓力學的預測多出43秒，這種現象直到20世紀才從愛因斯坦(Albert Einstein)的廣義相對論得到解釋。

● 金星(Venus，太陽系第二個行星)：

在地球觀察金星時，金星是除了太陽外最亮的星體，因為其他的恆星距離地球太遠，而沒有金星明亮，見圖7；同時金星也具有盈虧現象，見圖8。

圖7：取自WIKI，CC3.0，作者Brocken Inaglory

圖8：取自WIKI，作者Statis Kalyvas

● 火星(Mars，太陽系第四個行星)：

在地球觀察火星會呈現紅色。火星也是引發天文學最重要的啟發，如：克卜勒探索行星運動定律時，是依據第谷(Tycho Brahe)積累的大量精密火星運行觀測資料來研究。同時火星也是21世紀的最重要的太空目標。

● 木星(Jupiter，太陽系第五個行星)：

從地球看木星，是月球和金星之後，是夜空平均第三亮的天體。在古代，它是除了地球之外已知的五顆行星中最大的一顆，

● 土星(Saturn，太陽系第六個行星)：

從地球看土星是肉眼可見的五顆行星中距離最遠的一顆，其他四顆是水星、金星、火星和木星。直到1781年發現天王星，土星是早期的天文學家所知道的最後一顆行星，最廣為人知的土星特色是擁有土星環。

【靠數學推論才確定的行星、天體】

● 天王星(Uranus，太陽系第七個行星)

英國天文學家赫歇爾(Frederick William Herschel)用他自製的望遠鏡進行星空觀測，發現了一個奇怪的星體，一開始還以為是彗星。赫歇爾根據所得到的觀測數據，計算出的軌道近似圓形，並且此星體比土星還要遠。他認為這是一顆新行星。

後來法國天文學家拉普拉斯(Laplace)算出了它的軌道，距離太陽19.18天文單位（1天文單位(AU)爲太陽與地球的平均距離，約等於1.49億公里）。經過一段時間的觀測之後，天文界終於確定這是太陽系里的一顆新行星，它與太陽之間的距離，比當時所知最遠的行星(土星)的距離遠了一倍。

● 海王星(Neptune，太陽系第八個行星)

拉普拉斯被號稱「法蘭西的牛頓」，天體力學在他的手中逐漸臻於完善。而曾擔任拉普拉斯助手的法國天文學家布瓦（Alexis Bouvard）將天王星軌道的計算結果做成完整的表出版。但天王星被觀測到的位置與布瓦的計算結果不一致。布瓦猜想誤差來自於某個未被人類發現的新星球吸引的效應，但他沒有展開搜索新行星。布瓦的繼任者阿拉戈（Dominique François Jean Arago）在 1845 年與勒維耶（Urbain Jean Joseph Le Verrier）研究天王星軌道。勒維耶預測出新行星的軌道及最接近的出現時間，但由於巴黎天文台由於缺乏適當的儀器，他便請柏林天文台的天文學家伽勒協助（Johann Gottfried Galle）。觀測結果與勒維耶預測的位置僅差一度以內！最後新行星取名為「海王星（Neptune）」，以希臘神話的海神波塞頓（Poseidon）手上的三叉戟 ♆ 為象徵符號。

令人驚艷的是勒維耶本身無法直接觀測到海王星，僅以數據的數學推導出行星軌道，就能得到近乎完美的結果，由此可見天文學家有多麼相信數學可以描述世界。

● 冥王星(Pluto，太陽系第九個行星)

十九世紀末天文學家根據對海王星的觀察，推測還有其他行星影響天王星軌道。最後在1930年克萊德·湯博(Clyde William Tombaugh)發現冥王星。

● 黑洞(Black hole)

根據廣義相對論可推論，在宇宙空間中存在一種質量相當大的天體(或星體)。該天體的重力非常大，重力大到大量可測物質和輻射都無法逃逸，甚至光也無法逃逸，像是掉落洞中跑不掉。而熱力學上有完全不反射光線的黑體，因此將這種天體命名「黑洞」，圖9。在黑洞周圍存在一個無法偵測的區域，也就是無法返回的臨界點，而在黑洞中心有一個密度趨近於無限的「奇異點」。

雖然無法直接觀察到黑洞，因為連光都被吞噬，但可以通過測量黑洞周圍天體的作用和影響，來間接觀測或推測到黑洞的存在。如果黑洞吸入恆星時，氣體會劇烈摩擦而強烈發熱，並發出X射線。藉由對這類X射線的觀測，可以間接發現黑洞並對之進行研究。

霍金(Stephen William Hawking)因發現黑洞的霍金輻射(Hawking radiation)，和他對於量子重力學與早期宇宙量子學的深度貢獻，獲頒基礎物理學特別突破獎。霍金以數學檢驗出黑洞的位置，其內容與數學的奇異點有關，關於黑洞有關的內容將在別篇再討論。

圖9來源：重力透鏡模擬的黑洞，可看出在星系背景扭曲的圖像。取自WIKI，CC 3.0，作者：Urbane Legend

【結論】

由此可見我們可以知道天文學，如果單用直覺來觀察，將會有很片面的解釋，如同說，A繞著B再轉，A看B再轉，所以A說B在轉動，這就是亞里斯多德的地心論，但這是錯誤的。

天文學必須用假設，並觀測收集資料，再用數學來推導驗證，才能得到一個接近的答案。而最重要的事是一個充滿創意的假設，如果科學家沒有創意去想像一個沒有想過的事情，以及擁有足夠的數學能力驗證，那麼他無法推導出真實世界的樣貌，同時我們的科學也就無法進步。所以「做夢最美、數學相陪」，天文學就是一部數學，利用夠多的數學才能讓我們了解並征服太空。為什麼科學家用數學描述世界，因為數學是唯一的精確語言。

我們希望天文科學要再進一步，顯而易見的需要利用到更多的數學。其他的科學也是同樣道理，因為數學就是西方文化科學精神的基礎。

「在自然科學中，數學具有不可理喻的有效性。」（「The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences」。……物理學家Eugene Wigner

有興趣可參考

數學在自然科學中 不合理的有效性

The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences