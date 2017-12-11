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天文學就是一門應用數學！

By 前太空中心主任 吳作樂
2017/12/11 14:02

Mathematics is the alphabet with which God has written the Universe. (來源 維基百科)

早在巴比倫及希臘時期，當時的人就對天體運行有一定了解，並認為腳下的星球(地球)是圓的，並且也做了相當多的觀察、計算與預測，來更認識宇宙。當時希臘的蘇格拉底(Socrates)是第一個提出人類最終會出去探索太空。

【西方的地圓天圓與中國的天圓地方】

希臘人認為「地是圓的」與中國的「天圓地方」有著根本上的不同。在此作者認為這是環境及文化帶來的影響，中國的大部分地區因為不靠海，比較難以體會船從遠方回來會先是桅杆出現，慢慢升高才是整個船體，進而聯想到地球是圓的這件事，或者是根本不在乎這個問題。相對於中國，西方國家受到各種文化的衝擊，想像力非常的豐富也富有科學家精神的不斷觀察與驗證，最後證實地球是圓的。

【地心說】

西方的宇宙觀原本認為地球是宇宙的中心，所有的星球都是繞地球轉的地心說。古埃及的托勒密（Claudius Ptolemy）將地心說的模型發展完善，見圖1、2，有77個天體繞行地球，且為了解釋某些行星的逆行現象（即在某些時候，從地球上看那些星體的運動軌跡，有時這些星體會往反方向行走），因此他提出了本輪的理論，即這些星體除了繞地軌道外，還會沿著一些小軌道運轉。後來，天主教教會接納此為世界觀的「正統理論」。托勒密的理論能初步的解釋從地球上所看到的現象，但是在文藝復興時代，隨著科學技術的進步，一些支持日心說的證據逐漸出現，且有些證據無法以地心說解釋，地心說逐漸占了下風。

圖1：托勒密的宇宙體系圖

圖2：1568年的地心說宇宙模型

【日心說與哥白尼】

在西元前300多年的赫拉克里特(Heraclitus)和阿里斯塔克斯(Aristarkhos)就已經提到過太陽是宇宙的中心，地球圍繞太陽運動。但大地會動在古代是令人非常難以接受的。一直到了文藝復興時期，尼古拉·哥白尼（Nicolas Copernicus，1473－1543是文藝復興時期波蘭數學家、天文學家）提倡日心說模型，提到太陽為宇宙的中心。

他認為神創造了宇宙，神不會用77個天體沿著圓形軌道繞地球，這個方法太笨了。應該是天體(含地球)繞著太陽，最終他31個圓形軌道的日心說，取代77個圓形軌道的地心說，見圖3但因為他的論點與當時大多數人的認知不同，所以他並沒有成功的將日心說推廣。1543年哥白尼臨終前發表了《天體運行論》。這本書被認為是現代天文學的起步點，開啟了哥白尼革命，並對推動科學革命作出了重要貢獻。

日心說的推行之所以受到阻礙，是因托勒密的地心說能與當時的觀測數據相當吻合，因此即使在《天體運行論》出版以後的半個多世紀裡，日心說仍然很少受到關注，支持者更是非常稀少。

圖3：《天體運行論》中哥白尼的宇宙觀

【伽利略、克卜勒奠定日心說】

1609年伽利略（Galileo Galilei，1564－1642，義大利物理學家、數學家、天文學家及哲學家，科學革命中的重要人物。）自行製作天文望遠鏡，並發現一些可以支持日心說的天文現象後，日心說才開始引起人們的關注，見圖4。這些天文現象主要是指木星、金星有不符合托勒密系統的錯誤，他觀測到木星有其衛星的存在，該衛星繞行木星，與亞里斯多德地心說的所有天體都會繞地球轉，地心說不符合真實，並注意到金星也有類似月亮盈虧的變化，但這與太陽有關，所以他認為宇宙應該是日心說。但仍然不被接受，並被教廷視為異端。他反駁的理由是：「聖經並沒有提到太陽轉地球繞」，而後受到教廷逼迫，他必須承認地心論是正確，但最後大家還是慢慢的了解到日心論的內容。

哥白尼的日心說數據和托勒密的數據，都不能與觀測完全吻合，因此日心說此時仍不具優勢。直至克卜勒(Kepler)以橢圓軌道取代圓形軌道修正了日心說之後，日心說才真正的讓大家接受；而日心說大概在17世紀左右傳到中國。

圖4：伽利略使用自製的望遠鏡讓教廷的人觀察他預測的木星

伽利略除了觀察到木星，也觀測到金星、土星、海王星。其中觀測土星時，將土星光環誤判為行星，以為這是一個由三部分組成的星系。而海王星在他書中將其記錄為一個不起眼的、幽暗的天體，並誤認海王星是一顆恆星。當時他並沒有意識到這是一顆行星。他繼續記錄著海王星相對於其他天體的運行軌跡，直到最後丟失目標為止。

【牛頓與日心說】

牛頓(Isaac Newton)是英格蘭物理學家、數學家、天文學家、自然哲學家。他發表《自然哲學的數學原理 Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica》，見圖5，闡述了萬有引力和三大運動定律，奠定了此後三個世紀的力學和天文學的基礎，成為了現代工程學的基礎。他用數學推導克卜勒行星運動定律與他的重力理論間的一致性，展示了地面物體與天體的運動都遵循著相同的自然定律；為日心說提供了強而有力的理論支持，並推動了科學革命。同時牛頓是一個虔誠的基督徒，他把這一切的榮耀歸功於神，才使得教廷漸漸接受日心說的內容。而後各國天文學家相繼不斷完善太陽系的天體內容。

圖5：自然哲學的數學原理

【容易觀察到的行星】

除了太陽、月亮外，地球最常觀察到的是金、木、水、火、土五個行星，可以發現他是用五行的名稱，因為中國也有觀察到這五個行星，並以五行的顏色來命名行星：木青、火赤、土黃、金白、水黑。接著來認識個星球，見圖6。

圖6：太陽系的九大行星、太陽、月亮。

●　水星(Mercury，太陽系第一個行星)

水星在西元前三千年就被閃族人(Semites)發現。最早的有詳細記錄觀察數據的是巴比倫人(Babylon)。而希臘人給它起了兩個古老的名字，出現在早晨時叫阿波羅(Apollo)，出現在傍晚叫赫耳墨斯(Hermes)，但是希臘天文學家知道這兩個名字表示的是同一星體。

希臘哲學家赫拉克利特(Heraclitus)認為水星和金星是繞太陽公轉的而不是地球。水星的觀測因為它過於接近太陽而變的非常複雜；在地球可以觀測它的唯一時間是在日出或日落時。水星軌道的近日點每世紀比牛頓力學的預測多出43秒，這種現象直到20世紀才從愛因斯坦(Albert Einstein)的廣義相對論得到解釋。

●　金星(Venus，太陽系第二個行星)

在地球觀察金星時，金星是除了太陽外最亮的星體，因為其他的恆星距離地球太遠，而沒有金星明亮，見圖7；同時金星也具有盈虧現象，見圖8。

圖7：取自WIKI，CC3.0，作者Brocken Inaglory

圖8：取自WIKI，作者Statis Kalyvas

●　火星(Mars，太陽系第四個行星)

在地球觀察火星會呈現紅色。火星也是引發天文學最重要的啟發，如：克卜勒探索行星運動定律時，是依據第谷(Tycho Brahe)積累的大量精密火星運行觀測資料來研究。同時火星也是21世紀的最重要的太空目標。

●　木星(Jupiter，太陽系第五個行星)

從地球看木星，是月球和金星之後，是夜空平均第三亮的天體。在古代，它是除了地球之外已知的五顆行星中最大的一顆，

●　土星(Saturn，太陽系第六個行星)

從地球看土星是肉眼可見的五顆行星中距離最遠的一顆，其他四顆是水星、金星、火星和木星。直到1781年發現天王星，土星是早期的天文學家所知道的最後一顆行星，最廣為人知的土星特色是擁有土星環。

【靠數學推論才確定的行星、天體】

●　天王星(Uranus，太陽系第七個行星)

英國天文學家赫歇爾(Frederick William Herschel)用他自製的望遠鏡進行星空觀測，發現了一個奇怪的星體，一開始還以為是彗星。赫歇爾根據所得到的觀測數據，計算出的軌道近似圓形，並且此星體比土星還要遠。他認為這是一顆新行星。

後來法國天文學家拉普拉斯(Laplace)算出了它的軌道，距離太陽19.18天文單位（1天文單位(AU)爲太陽與地球的平均距離，約等於1.49億公里）。經過一段時間的觀測之後，天文界終於確定這是太陽系里的一顆新行星，它與太陽之間的距離，比當時所知最遠的行星(土星)的距離遠了一倍。

●　海王星(Neptune，太陽系第八個行星)

拉普拉斯被號稱「法蘭西的牛頓」，天體力學在他的手中逐漸臻於完善。而曾擔任拉普拉斯助手的法國天文學家布瓦（Alexis Bouvard）將天王星軌道的計算結果做成完整的表出版。但天王星被觀測到的位置與布瓦的計算結果不一致。布瓦猜想誤差來自於某個未被人類發現的新星球吸引的效應，但他沒有展開搜索新行星。布瓦的繼任者阿拉戈（Dominique François Jean Arago）在 1845 年與勒維耶（Urbain Jean Joseph Le Verrier）研究天王星軌道。勒維耶預測出新行星的軌道及最接近的出現時間，但由於巴黎天文台由於缺乏適當的儀器，他便請柏林天文台的天文學家伽勒協助（Johann Gottfried Galle）。觀測結果與勒維耶預測的位置僅差一度以內！最後新行星取名為「海王星（Neptune）」，以希臘神話的海神波塞頓（Poseidon）手上的三叉戟 ♆ 為象徵符號。

令人驚艷的是勒維耶本身無法直接觀測到海王星，僅以數據的數學推導出行星軌道，就能得到近乎完美的結果，由此可見天文學家有多麼相信數學可以描述世界。

●　冥王星(Pluto，太陽系第九個行星)

十九世紀末天文學家根據對海王星的觀察，推測還有其他行星影響天王星軌道。最後在1930年克萊德·湯博(Clyde William Tombaugh)發現冥王星。

●　黑洞(Black hole)

根據廣義相對論可推論，在宇宙空間中存在一種質量相當大的天體(或星體)。該天體的重力非常大，重力大到大量可測物質和輻射都無法逃逸，甚至光也無法逃逸，像是掉落洞中跑不掉。而熱力學上有完全不反射光線的黑體，因此將這種天體命名「黑洞」，圖9。在黑洞周圍存在一個無法偵測的區域，也就是無法返回的臨界點，而在黑洞中心有一個密度趨近於無限的「奇異點」

雖然無法直接觀察到黑洞，因為連光都被吞噬，但可以通過測量黑洞周圍天體的作用和影響，來間接觀測或推測到黑洞的存在。如果黑洞吸入恆星時，氣體會劇烈摩擦而強烈發熱，並發出X射線。藉由對這類X射線的觀測，可以間接發現黑洞並對之進行研究。

霍金(Stephen William Hawking)因發現黑洞的霍金輻射(Hawking radiation)，和他對於量子重力學與早期宇宙量子學的深度貢獻，獲頒基礎物理學特別突破獎。霍金以數學檢驗出黑洞的位置，其內容與數學的奇異點有關，關於黑洞有關的內容將在別篇再討論。

圖9來源：重力透鏡模擬的黑洞，可看出在星系背景扭曲的圖像。取自WIKI，CC 3.0，作者：Urbane Legend

【結論】

由此可見我們可以知道天文學，如果單用直覺來觀察，將會有很片面的解釋，如同說，A繞著B再轉，A看B再轉，所以A說B在轉動，這就是亞里斯多德的地心論，但這是錯誤的。

天文學必須用假設，並觀測收集資料，再用數學來推導驗證，才能得到一個接近的答案。而最重要的事是一個充滿創意的假設，如果科學家沒有創意去想像一個沒有想過的事情，以及擁有足夠的數學能力驗證，那麼他無法推導出真實世界的樣貌，同時我們的科學也就無法進步。所以「做夢最美、數學相陪」，天文學就是一部數學，利用夠多的數學才能讓我們了解並征服太空。為什麼科學家用數學描述世界，因為數學是唯一的精確語言。

我們希望天文科學要再進一步，顯而易見的需要利用到更多的數學。其他的科學也是同樣道理，因為數學就是西方文化科學精神的基礎。

「在自然科學中，數學具有不可理喻的有效性。」（「The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences」。……物理學家Eugene Wigner

有興趣可參考

數學在自然科學中 不合理的有效性

The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences
吳作樂
蘇格拉底
天文學
應用數學
宇宙觀
托勒密
伽利略
太空
赫拉克里特
阿里斯塔克斯
哥白尼
天體運行論
中國
牛頓
太陽系

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