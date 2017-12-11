AIT主庸莫健拜會立院 關心促轉條例後續

（中央社記者蘇龍麒台北11日電）美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）今天拜會立法院長蘇嘉全。蘇嘉全說，莫健與立委討論國內外情勢、台美貿易項目外，也特別問到後續促進轉型正義條例如何執行。

立法院院會5日三讀通過促進轉型正義條例。

莫健中午到立法院拜會蘇嘉全，民進黨立委尤美女、羅致政、國民黨立委許毓仁等人陪同接見，雙方會談約1小時，全程不開放。

蘇嘉全會後受訪時表示，莫健這次拜會，主要是與立委討論國內外情勢、東南亞情勢，以及談到未來台美貿易項目等，看能否有更深的交流。

媒體問到，有沒有觸及美豬、國防預算等問題，蘇嘉全說，都沒有特別談到。

蘇嘉全說，莫健特別問到後續促進轉型正義條例怎麼執行，包括許毓仁、尤美女都有提出看法。

蘇嘉全轉述尤美女會中說法指出，促轉條例將重點放在檔案公布，對於未來有些不義遺址，名稱不見得就要做改變，至於故總統蔣介石銅像的處理，都會尊重。

尤美女會後告訴中央社記者，她向莫健表示，促轉條例對於過去不義遺址怎麼處理、路名怎麼改，台灣社會公民參與踴躍，相信大家有智慧與創意處理這個問題，轉型正義重點是過程中透過全民討論，才有可能寬恕與和解，重點是討論的過程，不是直接改名的結果。

尤美女說，莫健擔心促轉條例有「去中國化」的問題，她解釋促轉條例是要「去蔣化」、「去威權化」，與「去中國化」沒有關係。

許毓仁會後告訴中央社記者，會中針對促轉向莫健表達國民黨支持促轉中關於歷史真相還原、司法平反等立場，但反對促轉設下期限、沒有加上原住民與慰安婦，認為是選擇性的促轉。

許毓仁說，希望促轉通過後，可以創造社會和諧與對話，而不是製造對立，國民黨團也會持續監督相關議題。

與會者轉述莫健說法指出，對於促轉牽涉正名表示擔憂，因為美國也有相同的例子，擔心造成社會分裂與北京的反應，希望政府處理過程不要太過激烈，這樣對於社會和諧是不好的。1061211