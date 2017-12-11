法問題奶法銷台　小兒科醫師：泡奶水溫攝氏70℃才能殺菌

（中央社記者陳偉婷台北11日電）法國奶粉疑受沙門氏桿菌污染，小兒科醫師林應然今天說，奶粉應以攝氏70℃水沖泡，放涼到30餘度時給小孩食用；醫師黃璟隆則建議，泡牛奶前要先洗手。

根據衛生福利部食品藥物管理署提供的資料，沙門氏桿菌廣泛存於動物界，可經由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品。所引起的食品中毒事件，在世界各地常居首位或第2位，台灣則在102年度及103年度排名第3。

人若感染沙門氏桿菌，在4～48小時（平均約24小時）內就會發病，主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐，症狀持續2至3天後會痊癒，但有5%的人會成為帶菌者。死亡率為1%以下。

食藥署食品組簡任技正鄭維智上午受訪時表示，世界衛生組織（WHO）建議嬰兒奶粉沖泡方式是用攝70℃以上的熱水沖泡，再用冷開水降溫，可以殺滅沙門氏菌等微生物，降低嬰幼兒感染風險。

不過，很多家長也有迷思，擔心水溫太高會破壞奶粉中營養成分。

開業小兒科醫師林應然受訪時表示，70℃水溫不會讓奶粉營養流失太多，頂多只有維他命會稍微減少一些，蛋白質完全不會受影響。家長應用70℃水溫泡牛奶後放涼至30餘℃再給小孩食用。

長庚大學醫學院小兒科教授黃璟隆則表示，1歲以下的嬰幼兒應盡量餵母乳，最好、最安全，可提供很多抗體培養免疫力，也能增進親子關係，不會有污染的疑慮。

黃璟隆說，3個月內嬰幼兒若感染沙門氏桿菌，比較容易有敗血症，但若3個月以上，則以腸胃炎居多。如果小孩有持續發燒、拉肚子就要小心。

若一定要給孩子喝配方奶，黃璟隆表示，一定要選擇嬰幼兒專用、經國家認證產品，不要使用成人奶粉或減重專用奶粉。奶瓶應妥善消毒，且泡牛奶前應洗手。

林應然也說，臨床觀察家長常犯的泡奶粉錯誤包含沒注意看清楚奶粉和水的比例，導致濃度失準。如果濃度太高，可能因水分太少，身體廢物排不出去；如果濃度太低，又可能營養不良。

林應然表示，嬰幼兒配方奶粉已調好適當的營養比例，不需要額外添加。但有些家長擔心小孩「牙齒長不出來」等，額外添加維他命、鈣質等，完全沒必要。1061211