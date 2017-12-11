推動中正紀念堂轉型─「後解嚴：想像紀念堂」展登場

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北報導）為了推動中正紀念堂轉型，鼓勵民眾透過多元管道，參與議題對話並提供意見，由文化部指導、中正紀念堂主辦的「後解嚴：想像紀念堂」展覽自106年12月9日至107年4月8日於中正紀念堂管理處中央通廊展出。

文化部次長丁曉菁於9日上午舉辦的開展記者會中指出，中正紀念堂位於臺北市核心區域，由昔日威權統治象徵，轉變為爭取公民權益的場域，解嚴30年來，從政治解嚴到空間解嚴，進入思想解嚴，而藝術創作的核心，就是思想能夠自由，藝術也是我們參與公共議題討論的觸媒。

丁曉菁表示，隨著解嚴後的民主進程，台灣也慢慢走到成熟的民主社會，本特展代表著文化部希望中正紀念堂的詮釋權能回到公民社會、還給人民手中，民眾可以透過各式各樣的參與管道，表達對中正紀念堂未來的想像，這也是我們進入民主時代的重要翻轉。

本次開展記者會特別安排盛竹如先生口白，輔以新聞畫面剪輯成簡短影片，帶大家回到過去，穿越時空，從年輕人在中正紀念堂唱軍歌的戒嚴時期，發展到解嚴30年後現在的多元紛呈景象。

「後解嚴：想像紀念堂」以開放而具實驗性的展示方式，分區呈現參展藝術家王鼎曄、陳擎耀、張立人、「圖文不符」團隊等之藝術創作與動畫，以及陳宣誠、何炯德與衍序設計規劃等三組建築團隊，以其建築專業，各自發想中正紀念堂與園區的規劃創意；除此之外，展覽期間將辦理多場開放民眾報名參加的系列講座及工作坊，透過不同角度思考與管道，讓各界可以共同參與中正紀念堂轉型。

藝術家陳擎耀作品「完美家庭」中，重新詮釋了蔣介石的家族合照，照片中的家人端正地站在蔣介石兩側，但每個人背後卻都被膠帶黏在支架上。



陳擎耀說，他從一篇蔣介石的侍衛口述歷史中讀到，因蔣介石晚年身體很差，為了要維持統治者威權形象，侍衛只好用膠帶把他捆在椅子上接見外賓。他認為，「蔣介石當時的身體狀況如同當時執政當局殘破的統治權力基礎，想要靠著膠帶勉強的固定、修補。」

今年適逢解嚴30週年，此時探討臺灣的轉型正義議題，也反映了過去數十年來社會的變遷；根據中正紀念堂管理處，紀念堂內目前約有6成以上空間是作為藝文活動使用，本身就已經是一個藝文場館，此次突破過去傳統的討論方式，以多元藝術參與方式推動紀念堂轉型的社會討論；本展讓民眾能以更多元的方式參與中正紀念堂轉型，進而共同反思並想像中正紀念堂未來的多種可能。

活動詳情請至活動網站查詢：http://imaginingmemorial.moc.gov.tw