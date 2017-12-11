逆轉西貢熱火 寶島夢想家在越南拿下ABL首勝

(台灣英文新聞/ 粱瑜倩 綜合外電報導) 寶島夢想家對戰西貢熱火隊，成功在下半場逆轉甚至反超，在越南CIS體育館以80:75拿下東南亞國協籃球聯賽首勝。

全隊在西貢熱火隊主場CIS體育館打出屬於寶島夢想家的拼勁以及不放棄精神，下半場克服最多達15分的落後打出逆轉勝，最終以80比75拿下成軍首勝，帶著勝利回到彰化主場。

Lenny Daniel前兩季都效力於西貢熱火隊，因此他在受訪時表示：「這是一場充滿情緒的比賽。但我更希望幫助台籍球員在自己的主場比賽之前讓他們打出自信心。」寶島夢想家的教練許皓程也在賽後表示：「進攻上，楊天佑的切入、陳昱翰的切入幫助球隊撕裂對手防線，騏寬的外線幫我們追上比分。我希望球隊能繼續保持這個節奏走下去。」

成功反超甚至逆轉，由台商組成的加油團也功不可沒。百人加油團在CIS體育館都在幫寶島夢想家加油打氣，而在拿下首勝後，加油團「夢！想！家」的歡呼聲充斥CIS體育館。

而在拿下首勝之後，寶島夢想家領隊陳建州也提醒球員們：「我們也不要因為一場勝利就忘了自己是誰，我們仍然是一支需要學習的球隊。」

此役表現最亮眼的是Lenny Daniel。他在這場比賽中拿下最高22分、19籃板。NBA鵜鶘球星卡森斯的弟弟Jaleel Cousins表現不俗，拿下14分、19籃板。台籍球員則是楊天佑表現最佳，投進3顆三分球，攻下15分、3助攻。



寶島夢想家的首場主場將在這週末展開，比賽將會由Eleven體育台轉播。他們即將對上菲律賓火焰以及去年的衛冕軍香港東方隊。