【增加農民收入】義美契作白玉蘿蔔葉　11日與美濃農會簽約

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）義美食品兌現契作承諾，今(11)日在高雄市農業局蔡復進局長見證下，與高雄美濃農會9位農友簽約契作「菜頭葉(蘿蔔葉)」。

義美將以每公斤22元的收購價，協助改變耕作觀念，鼓勵農友不噴、或少噴農藥，讓葉子成為有附加價值的農產品。希望農友未來也能夠產生以「友善農法」耕作、以收割葉子為主的特色農業與嶄新農業觀念。

目前產區的「白玉蘿蔔」每公斤約45元，再加上「蘿蔔葉」每公斤22元，對農民的收益勢必有很大的幫助！

(照片來源：台灣英文新聞)

義美日前解謎為何購買100公噸的「蘿蔔葉」，原因是利用「義美公司自主發展」的技術，幫忙提升台灣農產品的附加價值，協助處理部分農產廢棄物。

從「蘿蔔葉」可以萃取、或再分離利用之高價值成分，如複合態「葉黃素」(包括「游離型」與「酯型」)、其他類胡蘿蔔素、植物多酚 (類黃酮、花青素…等多種抗氧化營養素)、植物纖維質，以及多種維他命與礦物質。

目前台灣有上百萬人經常服用的「葉黃素」，絕大多數是「進口的」；而且其萃取方式，大部分是用商業用「正己烷 Hexane」。然而，義美是採用「超臨界 CO2 (二氧化碳)」萃取，完全避免使用「化學溶劑」萃取。

台灣有充足的原料條件，只是農民為了收成「蘿蔔」辛苦耕作，其葉子「菜頭葉」卻變成廢棄物，只能用來堆肥、當綠肥，實在太可惜了！

義美經過溯源管理，目前已經契作了十幾位農友，分佈在高雄、雲林、台中、彰化苗栗。他們願意配合義美「友善耕作」的要求，不用農藥。未來還將有數十位農友，也會陸續加入，我們非常感謝他們！也拜託大家給予鼓勵與支持！​

(照片來源：台灣英文新聞)