(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓在遭受聯合國安理會制裁後，經濟狀況越來越嚴峻，現在甚至連「老大哥」中國也開始對北韓小弟不客氣了。

日本《NHK》報導，位於中國丹東，號稱該國最大的北韓餐廳，目前被發現停止營業。該餐廳由北韓政府管轄的公司經營，之前總共雇用超過100名北韓員工，規模堪稱中國第一。

當地居民表示，餐廳在上個（11）月中旬停止營業，且大門口貼著一張寫有「整修中，停止營業」的紙張。不過，餐廳的招牌和北韓國旗都不見蹤影，因此內部人士表示，該餐廳應該難以再次營業。

北韓接二連三的挑釁行為導致中朝關係惡化，使得願意光顧北韓餐廳客人大幅減少，且中國政府基於安理會制裁決議，要求在2018年1月上旬之前關閉中國和北韓的合資企業，因此該餐廳很可能是被中國政府勒令停止營業。

除此之外，聯合國的制裁也對北韓民眾生活造成相當嚴重的影響。

由於遭國際制裁，自上（11）個月起，北韓國內經濟越來越蕭條，導致北韓民眾賭命出海捕魚，而漂抵日本的情況不斷增多，甚至開始出現偷竊行為，造成日本民眾不安。日本海巡機構「海上保安廳」分析，11月北韓船隻大量增加的原因，是由於北韓遭國際制裁，國內經濟越來越蕭條，迫使人民冒險出海，但日本海冬季海浪非常高，導致北韓簡陋的木造船翻覆，並漂流到日本。

中朝關係惡化 丹東北韓餐廳熄燈

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