入冬最強冷氣團周六報到 氣溫下探9度

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）揮別昨（10）日舒適有太陽的好天氣，今（11）日醒來相信大家都感覺天氣又變冷了。中央氣象局表示，今日東北季風增強，北部、東北部氣溫略下降，其他地區早晚氣溫較低，中南部日夜溫差大；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲。

今日北部、東北部白天氣溫15-19度左右；中部13-23度，日夜溫差大；南部14-26度；花東地區18-23度。明日持續受東北季風影響，北部、東北部天氣偏涼15-18度，其他地區早晚氣溫亦較低；北部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區雲量較多。

氣象專家吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，明日至周四（14日），中層水氣增多，北台灣降雨機率略提高，中部山區有飄小雨的機率；北台灣白天涼、中部以北早晚微冷。周五(15日)天氣好轉、白天氣溫明顯回升，僅東北部、東部有零星降雨的機率。周六(16日)至下周一(18日)可能是入冬以來最強的冷空氣南下，最新的模式模擬的強度；台北市大約可降至11度左右，嘉義以北沿海、空曠地區則可降至9至10度左右，已達「強烈大陸冷氣團」的標準。