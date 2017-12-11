(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)《NHK》報導，日本磁浮高鐵「中央新幹線」爆出投標舞弊。東京地檢特偵組於本（12）月9日，對承包的建設公司「大林組」進行強制搜查。

目前連接日本最大都市東京和大阪的高鐵「東海道新幹線」最快的直達車「希望號（のぞみ）」發車頻率為六分鐘一班。雖然軌道容量已經飽和，但仍無法滿足往來兩地的商務和一般旅客的需求，因此日本政府決定興建磁浮高鐵，並且交由營運東海道新幹線的「JR東海」公司管理。目前最快直達車希望號可以在2小時30分鐘跑完全程，而磁浮高鐵預計最快時速可達505公里，能夠讓旅客在70分鐘內從東京前往大阪。

磁浮高鐵總工程費用為9兆日圓，預計2045年完工。

東京地檢內部人士告訴記者，由於檢方懷疑承包商「大林組」在投標時，有發生舞弊，因此對其在東京港區的總公司進行強制搜查。特偵組扣押了有關大林組承包磁浮高鐵相關工程的大量文書。

根據《產經新聞》報導， JR東海為了避免在都會區的工程發生複雜的地權問題，因此選擇在地底深處挖隧道，以鋪設路線。而大林組承包了當中多件緊急逃生口的標案。其中檢方目前懷疑，該公司為了得到名古屋市中區工程的標案，而妨礙JR東海的業務。

JR東海的負責人對記者說「我們目前正在確定這會不會影響到我們的工程進度。對於大林組舞弊的事，我們也很驚訝，並正努力掌握事件未來的動向」。

這已經不是大林組第一次傳出舞弊醜聞。

10年前，大林組多名高層由於在投標名古屋地鐵建案時，和對方內部人員進行勾結串通，而遭到檢控，最後導致三位董事辭職。另外，在同一年的大阪府枚方市清潔工廠投標舞弊案中，有多位顧問和員工遭逮捕。時任社長在辭職時曾發誓「為了拿回社會對我們的信心，我們決定重新開始」。然而，建築業內部人士表示「我們跟大林組合作好幾次了。聽到他們舞弊，其實我沒有很驚訝。我們預算有限，所以也難免會出現這種（進行舞弊，以節省成本的）公司」。

日磁浮高鐵投標爆舞弊 檢方進大林組總公司搜查