〈財經主筆室〉台灣財經首長何苦成股市解盤老師？

每年時序即將邁入年底的這個時候，市場最關心的話題就是台股年底封關行情如何？以及2018年台股行情走勢展望。尤其目前股市震盪幅度變化較大，市場針對行情觀察重點資訊紛飛，券商、投顧、銀行理專及外資機構等法人的分析報告更是一籮筐，當然各種多空看法各有不同意見及說法，不過，如今投資人對影響台股後市的觀察重點，恐怕再加入一個重要參考指標，那就是時刻注意政府財金首長對股市的發言！

台股從5月底站上萬點之後，民眾對股市的關心度升溫，新聞媒體發布跟股市相關新聞報導就變多了，為爭取媒體的曝光度，立法院的立委及政府財經首長對股市的相關消息，都變得愛問、愛答。既然政客、政府首長都愛表現、愛作秀，媒體記者更愛趁機報導，造成市場一種消息面的亂象，當然各種發言及報導對會對股市造成一定程度影響，尤其明年又逢新政府上台後第一個大選年，絕對有輸不得的壓力，首長對股市的關心度是可以預期，這方面造成的影響可想而知，當然得對這方面的消息要格外的注意。

最近半個月左右台股交易，雖然從高點盤中的1萬882點回檔至最低的1萬322點，有500多點的回檔，嚴格說回檔幅度也不過5.14%，還不到一天10％漲跌幅度限制，差不多半根，就已經有記者在問是否要動用國安基金進場護盤？財政部長竟也煞有其事的回答「國安基金不會在萬點之上進場護盤。」而金管會主委顧立雄在某日股市下跌172點，針對記者詢問時亦表示，金管會現在是每天關注著股市，股市下跌主因是蘋概股，大立光公布的財報比較不好所影響云云。金管會關心股市沒有不好，只是主委的言論已經談論到個別股票，以金管會主委的這個高度，談論個別股票似乎有欠妥當，何況又是扮演關鍵領頭羊角色的股王，若因首長的不當言論造成股市不良影響，甚至形成投資人損失，投資人又要向誰求償呢？

今年以來不僅台股表現站上高點，包括美股、歐股及亞股的各主要股市都同處在近年來的新高點，股市愈站在高點原本波動、震盪就會比較劇烈，財金首長要懂得尊重市場機能才是正途，何苦淪為台股解盤分析的名嘴「老師」？如果我國的財金首長如此喜歡發表評論，那麼2018年台股觀察重點真的要將這些官員的言論列入觀察指標之一！