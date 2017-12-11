「國際發呆比賽」首度登台　90分鐘不准說話滑手機

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）昨（10）日下午在台北市松菸文創園區一樓文化廣場，舉辦了別開生面的「發呆比賽」。這是今年已經舉辦第五屆的「國際發呆比賽」台灣站賽事，也是首度在台灣舉辦。

「國際發呆比賽」發源於南韓，南韓籍的創辦人Woops Yang認為，發呆的精髓就是「不在乎別人眼光」。

比賽過程中，南韓藝術家Woops Yang第一張紅牌，發給 42 號選手，她出局的原因是「看起來太緊張、不像在發呆」！

第二位出局的 65 號選手是一位小弟弟，被淘汰的當下情緒澎湃不已。由於昨天的天氣炎熱，主辦單位決定將比賽時間縮短 10分鐘，以免有人中暑。

​昨天共有70位民眾參與決賽，結果發呆王寶座，被專程從香港來台參賽的24 號選手、香港科技大學大四學生陳棨豪奪下。

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香港科技大學大四學生陳棨豪，​奪得冠軍。翻攝官方臉書

從藝術家Woops Yang手中接過冠軍獎座、機票與住宿券後，陳棨豪很驚訝，也很開心現場觀眾能投票給他。他直呼：「超幸運」，還透露平常最常發呆的時候，就是在課堂上！

獲得第二名的郭翰丞，是台灣學生，他表示平常休息時就常發呆。

根據比賽規則，參賽者必須在參賽時間90分鐘內徹底放空，不能滑手機，不能說話也不能睡覺。

56號參賽者一度呼聲很高。翻攝官方臉書